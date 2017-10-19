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Новгородские муниципалитеты получат дополнительный доход от развития МСБ

Экономика и бизнес
19 октября, 14:42 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 19, октября. /ТАСС

По словам губернатора региона, в течение пяти лет увеличится процент отчислений от налога по упрощенной системе для малого бизнеса

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 октября. /ТАСС/. Муниципальные органы власти Новгородской области получат стимул для развития малого бизнеса в виде дополнительных доходов в местные бюджеты. Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор региона Андрей Никитин, отметив, что раньше все доходы поступали в региональный бюджет.

"Мы подготовили и внесли в областную думу пакет законопроектов, которые устанавливают поступление процентов от доходов малого бизнеса в муниципальные бюджеты. У каждого главы района будет понимание, что от его усилий по развитию бизнеса зависит доход местного бюджета", - сказал губернатор. Он отметил, что часто от местных властей зависит появление в районе кафе, магазинов и других объектов предпринимательства, и теперь они получат стимул этим заниматься.

По его словам, в течение пяти лет будет увеличиваться процент отчислений от налога по упрощенной системе для малого бизнеса. В 2019 году в местные бюджеты будет поступать 60% налога, в 2020-м - 70% и так до 100% в течение пяти лет. Кроме того, для стимулирования работы муниципалов по привлечению инвесторов часть налогов от вновь открытых предприятий будут перечисляться в муниципальные бюджеты: 80% доходов от налогов в первый год с последующим понижением процента до 20% в течение нескольких лет.

По словам Никитина, объем доходов от налогов по упрощенной системе составляет по всему региону около 500 млн рублей, а с их увеличением это станет серьезным вкладом в местный бюджет. Кроме того, это позволит оценить эффективность работы местных властей. Одновременно власти намерены усилить контроль по уплате налогов и официальному оформлению деятельности предпринимателей.

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