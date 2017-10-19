Суд Киева отменил приватизацию "Укртелекома"

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева принял решение расторгнуть договор между Фондом государственного имущества Украины (ФГИ) и компанией "ЕСУ" о приватизации крупнейшего на Украине оператора фиксированной связи компании "Укртелеком". Об этом в четверг сообщила пресс-служба суда.

"Сегодня Хозяйственным судом Киева принято решение, которым полностью удовлетворены исковые требования ФГИ, расторгнут договор купли-продажи от 11 марта 2011 года", - говорится в сообщении.

Суд обязал государственный "Укрэксимбанк" списать со счетов компании "ЕСУ" пакет акций "Укртелекома" и пеню в размере 2,171 млрд гривен ($81,6 млн), начисленную за ненадлежащее выполнение условий купли-продажи.

В компании "ЕСУ" заявили, что считают необходимым "достичь разумного компромисса по выполнению приватизационных обязательств". Вместе с тем в "ЕСУ" намерены обжаловать решение суда.

Купля-продажа "Укртелекома"

В начале 2011 года ФГИ Украины продал "Укртелеком" за 10,575 млрд гривен (тогда - $1,32 млрд) компании "ЕСУ" - украинской "дочке" австрийской EPIC, которая, в свою очередь, принадлежала пяти физическим лицам - гражданам Австрии. ФГИ обозначил условия торгов таким образом, что в них не смогли принять участие крупные иностранные компании - Deutsche Telekom, FransTelecom, Nortelecom, "Связьинвест" и VimpelCom.

В июне 2013 года холдинг "СКМ" бизнесмена Рината Ахметова и австрийская группа EPIC подписали договор купли-продажи 100% акций компании UA Тelecominvest Limited (Кипр), которой принадлежат 100% "ЕСУ", в свою очередь владеющей 92,79% акций "Укртелекома" - крупнейшего украинского игрока фиксированной связи, а также оператора мобильной сети 3G.

ФГИ в 2016-2017 годах проводил проверки выполнения покупателем инвестиционных обязательств, заявив в итоге, что более 50 из них не были выполнены.