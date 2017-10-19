Минприроды серьезно повысит ставку экологического сбора для пластиковой упаковки

Биография телеведущей Ксении СобчакБиографии и справки 19 октября, 15:36
Касаткина заявила, что выход в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля" стал для нее неожиданнымСпорт 19 октября, 15:36
Лысаков попросит кабмин отменить выезд ГИБДД на ДТП без жертвОбщество 19 октября, 15:28
Решение о возможных изменениях в конструкции Ка-52 после случайного выстрела примет МО РФАрмия и ОПК 19 октября, 15:24
"Сумма" хочет купить весь пакет РЖД в "Трансконтейнере", готова идти на открытый конкурсЭкономика и бизнес 19 октября, 15:13
Власти Москвы на 30% сократили расходы на проведение новогодних мероприятийЭкономика и бизнес 19 октября, 15:11
Алексей Учитель представит фильм "Матильда" в "Ельцин Центре" 9 ноябряКультура 19 октября, 15:10
Миллионы масляных светильников продают в дни Дивали индийские горшечникиОбщество 19 октября, 14:58
Минприроды серьезно повысит ставку экологического сбора для пластиковой упаковкиЭкономика и бизнес 19 октября, 14:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Минприроды РФ планирует постепенно существенно увеличить ставку экологического сбора, в первую очередь для пластиковой упаковки, которая наносит серьезный урон окружающей среде. Об этом в интервью ТАСС заявил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.
"Мы постепенно будем увеличивать уровень самого денежного экологического сбора, и пластмассовая упаковка - на первом месте с точки зрения опасности, поэтому ставку планируем увеличивать существенно", - сказал министр.
Донской подчеркнул, что сейчас в мире производится в 20 раз больше пластика, чем 60 лет назад. "В 1950-х годах объем производства составлял около пяти миллионов тонн, с 2000-х - свыше 100 миллионов тонн ежегодно. В России объем производства на сегодня составляет около 600 тысяч тонн", - рассказал министр.
Он напомнил, что пластик является продуктом переработки нефти и при разложении выделяет опасные вещества. Процесс разложения может занимать до 500 лет. "Незаконное размещение пластиковых отходов ежегодно приводит к гибели более миллиона морских птиц, а также свыше 100 тысяч морских млекопитающих", - сказал собеседник ТАСС.
По его словам, российские предприятия, производящие пластиковую упаковку, с 2019 года должны будут утилизировать не менее 15% пластиковых пакетов, а с 2020 года - не менее 20%.
"Для пластиковых пакетов - в распоряжении правительства это входит в группу "изделия пластмассовые упаковочные" - в этом году норматив утилизации равняется 10, то есть 10% произведенных пакетов компания должны переработать. Сейчас мы увеличиваем норматив: с 2019 года - до 15%, с 2020 года - до 20%", - сказал министр.