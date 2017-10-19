Минприроды серьезно повысит ставку экологического сбора для пластиковой упаковки

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Минприроды РФ планирует постепенно существенно увеличить ставку экологического сбора, в первую очередь для пластиковой упаковки, которая наносит серьезный урон окружающей среде. Об этом в интервью ТАСС заявил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

"Мы постепенно будем увеличивать уровень самого денежного экологического сбора, и пластмассовая упаковка - на первом месте с точки зрения опасности, поэтому ставку планируем увеличивать существенно", - сказал министр.

В среду после заседания организационного комитета по проведению в России Года экологии спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил подумать о введении экологического сбора за использование полиэтиленовых пакетов в магазинах. В свою очередь глава Минприроды заявил журналистам, что упаковочные материалы, том числе пластиковые пакеты, попадут в расширенный список объектов утилизационного сбора.

Донской подчеркнул, что сейчас в мире производится в 20 раз больше пластика, чем 60 лет назад. "В 1950-х годах объем производства составлял около пяти миллионов тонн, с 2000-х - свыше 100 миллионов тонн ежегодно. В России объем производства на сегодня составляет около 600 тысяч тонн", - рассказал министр.

Он напомнил, что пластик является продуктом переработки нефти и при разложении выделяет опасные вещества. Процесс разложения может занимать до 500 лет. "Незаконное размещение пластиковых отходов ежегодно приводит к гибели более миллиона морских птиц, а также свыше 100 тысяч морских млекопитающих", - сказал собеседник ТАСС.

По его словам, российские предприятия, производящие пластиковую упаковку, с 2019 года должны будут утилизировать не менее 15% пластиковых пакетов, а с 2020 года - не менее 20%.

"Для пластиковых пакетов - в распоряжении правительства это входит в группу "изделия пластмассовые упаковочные" - в этом году норматив утилизации равняется 10, то есть 10% произведенных пакетов компания должны переработать. Сейчас мы увеличиваем норматив: с 2019 года - до 15%, с 2020 года - до 20%", - сказал министр.