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Сечин: "Роснефть" никогда не интересовалась приобретением "Лукойла"

Экономика и бизнес
19 октября, 14:51 UTC+3

По мнению Игоря Сечина, "Лукойл" за счет таких слухов повышает капитализацию

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ВЕРОНА, 19 октября. /ТАСС/. "Роснефть" никогда не интересовалась приобретением "Лукойла", в планах компании этого нет, заявил на брифинге в ходе Х Евразийского форума в Вероне глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Мы с самого начала не интересовались приобретением "Лукойла", - сказал он.

По мнению Сечина, компания "Лукойл" за счет таких слухов повышает капитализацию. "Создается определенный ажиотаж, чтобы поднять стоимость акций "Лукойла", - подчеркнул глава "Роснефти".

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