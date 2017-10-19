Сечин: "Роснефть" никогда не интересовалась приобретением "Лукойла"

ВЕРОНА, 19 октября. /ТАСС/. "Роснефть" никогда не интересовалась приобретением "Лукойла", в планах компании этого нет, заявил на брифинге в ходе Х Евразийского форума в Вероне глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Мы с самого начала не интересовались приобретением "Лукойла", - сказал он.

По мнению Сечина, компания "Лукойл" за счет таких слухов повышает капитализацию. "Создается определенный ажиотаж, чтобы поднять стоимость акций "Лукойла", - подчеркнул глава "Роснефти".