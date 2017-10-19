Проект бюджета Москвы на 2018-2020 годы является "бюджетом развития"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Председатель Московской городской думы (МГД) Алексей Шапошников охарактеризовал проект бюджета столицы на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. как "бюджет развития". В течение трех лет бюджет города ежегодно будет увеличиваться на 100 млрд руб., сообщил парламентарий журналистам в четверг после совместного заседания комиссий Московской городской Думы.

"Если охарактеризовать бюджет в целом, то можно сказать, что это бюджет развития. Московская экономика находится в хорошем состоянии. Если смотреть так называемую трехлетку, то мы выйдем на повышение доходов на 100 млрд руб. каждый год", - сказал Шапошников.

Парламентарий добавил, что сохраняемый дефицит бюджета остается в рамках бюджетного кодекса. "То есть мы не преодолеваем ту планку, которая заложена в бюджетном кодексе, и это абсолютно нормально", - отметил он.

По мнению спикера Мосгордумы, принятые городской и федеральный законы в части программы реновации, а также заложенная в трёхлетнем бюджете сумма на ее реализацию обеспечат жителей столицы необходимыми гарантиями исполнения программы.

"Также отрадно заметить, что рост затрат на социальные вопросы по сравнению с другими затратами более чем в два раза. Существенно будут повышены выплаты социально незащищенным категориям", - добавил парламентарий. Ранее, депутаты парламента практически единогласно рекомендовали Мосгордуме принять в первом чтении проект закона о трёхлетнем бюджете города.