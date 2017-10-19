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Пучков: экономическое сотрудничество и торговлю с Хорватией необходимо расширять

Экономика и бизнес
19 октября, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Глава МЧС России отметил, что на российском рынке представлены несколько десятков предприятий с участием хорватского капитала

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Хорватией вырос с начала 2017 года, активно развивается сотрудничество в области энергетики, судостроения, сельского хозяйства, машиностроения, химической промышленности, заявил глава МЧС Владимир Пучков в ходе двустороннего экономического форума с участием президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович.

"Правительство России считает Хорватию важнейшим торгово-экономическим партнером России на Балканах. В целом мы отмечаем, что за последнее время наблюдается рост взаимной торговли, налаживаются взаимовыгодные связи. Наиболее активно диалог между нашими странами развивается в области энергетики, судостроения, сельскохозяйственного машиностроения, химической промышленности, сельского хозяйства и в других направлениях", - сказал Пучков, являющийся председателем от РФ в российско-хорватской межправкомиссии.

Он отметил, что на российском рынке представлены несколько десятков предприятий с участием хорватского капитала. "Энергично работают и предприятия с российским капиталом в Хорватии. В России успешно работают крупные хорватские компании, занимающиеся проектированием, производством, монтажом и сервисным обслуживанием оборудования", - подчеркнул министр. По его словам, российскими компаниями успешно реализованы проекты по строительству ТЭЦ в Хорватии, в нефтяной сфере на хорватском рынке давно и успешно работает компания "Лукойл".

"Существует потенциальный интерес к поставке российской сельскохозяйственной техники в Хорватию", - сказал он, отметив, что российско-хорватскую торговлю необходимо диверсифицировать.

"Обе стороны заинтересованы в развитии долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества в области торговли сельскохозяйственной продукцией, в активизации обмена информацией о доступе на рынки сельхозпродукции, в совершенствовании экспортных процедур и упрощении выхода на рынки", - подчеркнул министр, добавив, что российская сторона прорабатывает вопросы упрощения доступа хорватских сельхозпроизводителей на отечественный рынок. "Межправительственная комиссия ставит все эти вопросы на жесткий контроль", - заявил глава МЧС.

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Персоны
Грабар-Китарович, Колинда Пучков, Владимир Андреевич
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