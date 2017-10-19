Альфа-банк просит суд взыскать задолженность с компаний экс-владельца банка "Югра"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Альфа-банк намерен добиваться досрочного погашения дога по кредитному соглашению ООО "Фазис", аффилированного с основным бенефициаром банка "Югра" (лицензия отозвана 28 июля 2017 года) Алексеем Хотиным. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Альфа-банк подал уведомление о досрочном погашении задолженности структур, связанных с Алексеем Хотиным, а также обратился в Мещанский суд Москвы и в арбитражный суд г. Москвы. Ответчиками по искам являются сам Алексей Хотин, ООО "Фазис" и ряд юридических лиц-поручителей", - сообщил представитель банка.

Он подчеркнул, что подаче искового заявления предшествовали попытки досудебного урегулирования спора. Стороны вели длительные переговоры, однако предложенный Хотиным Альфа-банку в качестве окончательного варианта план "не решает ситуации, а содержащиеся в нем условия означают, что компания в скором времени не сможет выполнять условия, прописанные в кредитном соглашении", указал представитель кредитной организации.

В дальнейшем банк устроит любой вариант решения проблемы с задолженностью аффилированных с Хотиным структур. "Рассматривая судебную процедуру как вынужденную меру, мы открыты к дальнейшему поиску взаимоприемлемого решения", - подчеркнули в пресс-службе.

Сумма исковых требований в рамках поданного банком заявления (согласно картотеке судебных дел ответчиками по иску помимо ООО "Фазис" являются еще 8 юрлиц) составляет более 2,58 млрд рублей.