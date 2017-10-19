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Президент, премьер и госчиновники будут получать сокращенную зарплату весь 2018 год

Экономика и бизнес
19 октября, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Владимир Путин продлил действие соответствующего указа

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продлил действие своего указа, по которому на 10% сокращается зарплата главы государства, председателя правительства и других чиновников, денежное вознаграждение которых исчисляется в соответствии с указами президента РФ.

По указу главы государства зарплаты сокращались на 10% с 1 января по 31 декабря 2017 года.

Теперь президент подписал новый указ, по которому данная норма должна будет соблюдаться с 1 января по 31 декабря 2018 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ предусматривает, что федеральные гражданские служащие администрации президента РФ также будут получать денежное содержание с уменьшением на 10%. Аналогичное правило распространится на федеральных гражданских служащих аппарата правительства РФ, аппарата Счетной палаты.

Впервые президент уменьшил зарплаты чиновников в 2015 году, затем действие данной нормы ежегодно продлевалось.

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