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АСИ: Тульская область в сжатые сроки создала благоприятные условия для бизнеса

Экономика и бизнес
19 октября, 15:40 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 19, октября. /ТАСС

Регион входит в тройку лидеров по ЦФО и в топ-10 по стране по достижению целевых значений

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ТУЛА, 19 октября. /ТАСС/. Правительство Тульской области в сжатые сроки внедрило в регионе целевые модели по созданию благоприятной среды для бизнеса, упрощению административных и разрешительных процедур. В результате регион вошел в тройку лидеров по Центральному федеральному округу, сообщила в четверг генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на встрече с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

"Целевые модели для бизнеса были утверждены распоряжением правительства РФ феврале 2017 года, и Тульский регион сумел в сжатые сроки организовать их практическое воплощение. Речь идет о создании благоприятной среды для бизнеса, упрощении административных и разрешительных процедур, оптимизации сроков оформления документации, регистрации собственности. Успехи области нашли отражение в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. Тульская область входит в тройку лидеров по Центральному федеральному округу и в топ-10 по стране по достижению целевых значений", - приводит слова Чупшевой пресс-служба регионального правительства.

Дюмин поблагодарил за содействие в этом направлении со стороны АСИ. "Регион активно участвует во всех проектах агентства, в том числе в качестве "пилотного" региона, что дает возможность быстро достигать намеченных целей и качественно внедрять передовые практики. Примеры успешного сотрудничества области и АСИ - создание детского технопарка "Кванториум", внедрение в регионе стандарта кадрового обеспечения промышленного роста", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

Соглашение о сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив и правительством Тульской области было заключено в июне 2012 года. По данным властей региона, совместные с АСИ проекты реализуются в сфере развития малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций, подготовки высококвалифицированных кадров для промышленности, дополнительного образования детей, социальной поддержки пожилых людей и инвалидов.

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