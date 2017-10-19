Греф не видит перспектив внедрения национальной криптовалюты в России

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф не верит в возможность создания крипторубля в России. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Если вы вкладываете в подтекст вопроса крипторубль как производную от децентрализованной системы майнинга криптовалют, то пока такая перспектива не просматривается", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Это дискуссия гораздо более фундаментальная - это нисходящий и восходящий способ эмиссии денежной массы", - добавил он.

Глава Сбербанка отметил, что государства заинтересованы в сохранении контроля над функцией эмиссии и денежной политикой, поэтому в ближайшей перспективе внедрение децентрализованной эмиссии маловероятно. "Технология как таковая, майнеры, столкнулись с фундаментальным противоречием, - пояснил он. - Пока перспектива внедрения децентрализованной системы эмиссии не очень перспективна, я в них не очень верю. Думаю, государства будут с этим бороться. Я не думаю, что в ближайшее время мы увидим, что какое-то из крупных государств решится на подобный эксперимент".

Криптовалюта - это цифровая (виртуальная) валюта, которая базируется на криптографических методах. Она эмитируется непосредственно в интернете и не имеет бумажного носителя. Криптовалюту может добывать (майнить) любой пользователь, высчитывая на мощных компьютерах сложные алгоритмы.

Статус криптовалют в России в настоящий момент законодательно не урегулирован. В начале октября президент РФ Владимир Путин провел совещание, посвященное криптовалютам. Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на совещании было решено, что государство возглавит и законодательно отрегулирует их выпуск и обращение в России. По словам его заместителя Алексея Моисеева, также принято решение ввести ограничение на сумму покупки криптовалют.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор не поддерживает легализацию криптовалют как законного платежного средства. При этом она отмечала, что Банк России рассматривает возможность создания национальной криптовалюты в рамках разработки системы передачи финансовых сообщений на основе технологии блокчейн.

Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров сообщал, что ведомство уже подготовило предложения по технологической части выпуска национальной криптовалюты.