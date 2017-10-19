Энергоблок Смоленской АЭС будет остановлен для планового ремонта

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Энергоблок № 1 Смоленской АЭС (САЭС) будет остановлен для проведения планового ремонта. Как сообщила в четверг пресс-служба станции, ремонт продлится до 24 октября.
"Энергоблок № 1 САЭС будет отключен от сети для проведения текущего ремонта, который продлится до 24 октября", - говорится в сообщении.
Остановка энергоблока намечена на 20 октября. Ремонтные работы производятся по предварительной заявке, согласованной с концерном "Росэнергоатом" и Системным оператором Единой энергетической системы. На САЭС в работе находятся все три энергоблока. С 18 августа по 13 сентября плановая остановка была на энергоблоке № 3, где проведен ремонт разгрузочно-загрузочной машины реакторного зала, а также ряд других профилактических операций.
САЭС находится в городе Десногорск Смоленской области. Ежегодно станция выдает в энергосистему России около 20 млрд кВтч электроэнергии - около 13% всей энергии, вырабатываемой концерном "Росэнергоатом". В пяти километрах от станции ведутся работы по подготовке к строительству САЭС-2, запуск первого энергоблока которой намечен на 2027 год.