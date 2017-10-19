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Товарооборот Архангельской области со странами Баренц-региона вырос в 3,5 раза

Экономика и бизнес
19 октября, 15:53 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 19, октября. /ТАСС

Из числа стран, входящих в БЕАР, основным партнером региона является Финляндия

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот Архангельской области со странами Баренцева/Евроарктического региона (БЕАР) в первой половине 2017 года вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил $92,3 млн. Об этом в четверг на пленарном заседании министерской сессии стран БЕАР, которая проходит 18-19 октября в Архангельске, сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

"В первой половине 2017 года внешнеторговый оборот Архангельской области со странами БЕАР составил $92,3 млн, что превышает показатель аналогичного периода 2016 года в 3,5 раза, что не может не радовать", - отметил в своем выступлении Орлов.

Основным внешнеторговым партнером для Архангельской области в БЕАР является Финляндия, оборот с которой за упомянутый период составил $63 млн. Как отметил губернатор, развитие экономического партнерства является основой взаимоотношений стран БЕАР.

Он добавил, что значительное внимание уделяется также расширению программ сотрудничества в рамках Баренц-региона в сфере туризма. "Основной акцент направлен на повышение доступности Архангельской области в рамках развития морского круизного туризма, активно продвигается возможность реализации прямых трансграничных маршрутов", - сказал губернатор.

Еще одно направление сотрудничества, по словам Орлова, - это образование и наука. "В основе стабильно развивающегося межрегионального сотрудничества в БЕАР в области науки и высшей школы является формирование общего образовательного пространства Баренц-региона и развитие науки и арктических исследований", - отметил глава Архангельской области.

В Архангельске 18-19 октября проходит министерская сессия стран БЕАР. В ней участвуют министры иностранных дел России, Швеции, Норвегии, Финляндии, послы государств-участников Баренцева/Евроарктического совета, представители стран-участниц Баренцева сотрудничества - Дании и Исландии - Европейского союза, Международного Баренцева секретариата, губернаторы северных регионов России и стран БЕАР.

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Арктика сегодня Архангельская область
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