Сечин объяснил налоговый вычет по Самотлору особенными обязательствами "Роснефти"

ВЕРОНА, 19 октября. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин объяснил снижение налоговой нагрузки для одного из главных месторождений компании - Самотлорского - обязательствами "Роснефти" перед государством, которых нет у других участников отрасли. Об этом Сечин заявил на брифинге в рамках Х Евразийского экономического форума в Вероне.

Ранее стало известно, что налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для Самотлорского месторождения будет снижен на 35 млрд рублей в течение 10 лет. Планируется, что этот механизм будет введен в действие с 1 января 2018 года.

"У них [остальных компаний] нет таких месторождений (сложных в разработке - прим. ТАСС), у них нет таких обязательств перед государством, какие взяты у "Роснефти", - пояснил Сечин.

Он подчеркнул, что компания согласилась увеличить дивиденды до 50% от чистой прибыли в том числе благодаря этому решению.

Глава "Роснефти" также пошутил, что остальные участники рынка могут отдать "контроль" государству для получения аналогичных льгот.

"Весь объем [налогового вычета] направляется на повышение бурения, добычи. В конечном итоге бюджет получает больший доход, чем если бы мы продолжали работать в действующем режиме. Это правильное решение, потому что мы не можем субсидировать за счет других проектов месторождения, которые не приносят доход", - отметил глава "Роснефти".

Самотлорское нефтяное месторождение

Самотлор - одно из старейших месторождений в портфеле "Роснефти", уровень обводненности выше 90%. Месторождение было открыто в 1965 году, запущено - в 1969 году. С начала разработки добыча составила около 2,7 млрд тонн нефти.

Дискуссии о льготах для обводненных месторождений шли в правительстве с 2016 года, а снизить НДПИ по таким месторождениям хотят и другие нефтяники. Так, реакцией на решение правительства РФ предоставить льготу по НДПИ обводненным месторождениям только Самотлору стало письмо Вагита Алекперова, Владимира Богданова и Александра Дюкова (руководители "Лукойла", "Сургутнефтегаза" и "Газпром нефти" соответственно) премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. По информации газеты РБК, в письме руководители нефтяных компаний просят отменить адресную льготу "Роснефти" до выработки единого критерия по льготам обводненным месторождениям, на которых добывается нефтяная смесь, состоящая более чем на 85% из воды.