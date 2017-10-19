Абызов предложил не штрафовать крупный бизнес при первом административном нарушении

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов предложил распространить на крупный бизнес норму, согласно которой при выявлении первичного административного нарушения выносится только предупреждение. Соответствующее заявление Абызов сделал в ходе парламентских слушаний в Госдуме, посвященных госконтролю.
"Сейчас в отношении предприятий малого бизнеса действует норма, в рамках которого первое нарушение наказывается предупреждением. Таких норм нет в рамках проверок крупного бизнеса. При этом мы будем предлагать точно также распространить этот подход, мы считаем его эффективным, на всю бизнес-среду, без определения масштаба и размера предприятия", - сказал Абызов.
Норма о предупреждении вместо штрафа за первое административное нарушение для малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей вступила в силу в середине 2016 года. Согласно действующему закону, предприниматель не будет оштрафован в случае, если нарушение не наносит имущественный ущерб, не причиняет вред жизни и здоровью людей, окружающей среде и объектам культурного наследия.