Премьер Польши считает одной из главных проблем ЕС проект "Северный поток - 2"

БРЮССЕЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Беата Шидло назвала проект строительства газопровода "Северный поток - 2" одной из главных проблем Европейского союза, которую следует решить, прежде чем приступать к реформе сообщества. Об этом она заявила в четверг по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

По словам Шидло, большинство стран сходятся во мнении, что Евросоюз нуждается в реформах. "Чтобы реформы удались и были эффективными, нужно решить злободневные проблемы ЕС. Например, миграционный кризис и вопрос "Северного потока - 2", - сказала она.

Другое необходимое с польской точки зрения условие, "чтобы дискуссия велась не в узких группах". "Я ожидаю, что председатель [Евросовета] Дональд Туск обеспечит для всех государств одинаковое участие", - указала она.

"Эти условия я поставлю от имени польского правительства", - заключила Шидло.

Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.