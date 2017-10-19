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Медведев: объемы производства в АПК превосходят все ожидания

Экономика и бизнес
19 октября, 16:27 дата обновления: 19 октября, 16:55 UTC+3

По словам премьер-министра, показатели Доктрины продовольственной безопасности почти удалось выполнить

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Объемы производства в АПК превосходят все ожидания, показатели Доктрины продовольственной безопасности почти удалось выполнить. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Объемы производства сельхозпродукции действительно превышают все ожидания, практически выполнены те задачи, которые мы когда-то ставили в Доктрине продовольственной безопасности страны, причем выполнены даже по многим позициям раньше времени", - заявил он на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии "Единая Россия".

Глава кабмина выразил уверенность, что в стране складывается и будет работать высокотехнологичный агробизнес, способный успешно конкурировать на международном рынке. "И, конечно, что полки магазинов будут заполнены уже нашими, отечественными продуктами, что, собственно, и произошло, - добавил он. - Абсолютное большинство наших людей предпочитает уже российские продукты, покупает их".

Говоря о результатах работы агросектора в этом году, премьер напомнил, что урожай зерна планируется на рекордном уровне - около 132 млн т. Медведев отметил, что "все это стало возможным, благодаря мощнейшей государственной поддержке". По его словам, президент России Владимир Путин поручил увеличить финансирование сельского хозяйства на 2018 год еще на 20 млрд рублей и правительство эту идею "всецело поддерживает".

Премьер заметил, что эта поддержка позволит развивать и сельские территории. "Условия, в которых живет село, меняются не так быстро, скажем прямо, как агробизнес", - констатировал он. "Мы продолжаем обновлять инфраструктуру, проводить газ, водопровод, строить дороги, жилье, появляются новые фельдшерско-акушерские пункты, школы, спортплощадки, клубы, - добавил Медведев. - Все это, безусловно, важно, мы продолжим этим заниматься".

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