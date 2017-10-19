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Медведев потребовал обеспечить электронную сертификацию агропродукции в регионах

Экономика и бизнес
19 октября, 16:37 UTC+3 МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Глава правительства отметил и необходимость развития аграрной науки и ухода "от зависимости от импортных достижений в этой сфере"

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал обеспечить электронную сертификацию агропродукции в регионах для развития экспорта.

"Надо совершенствовать правила ветеринарного контроля, включая ведение электронной сертификации по региону: это позволит нам лучше использовать наши экспортные возможности, потому что в целом ряде стран требуют более четкой информации о качестве нашего зерна, и это нужно обеспечить", - заявил он на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии.

Председатель "Единой России" подчеркнул, что рекордный урожай дает большие возможности для развития экспорта. Он отметил, что необходимо развивать соответствующую инфраструктуру, в том числе строить новые терминалы в портах, оптово-распределительные центры, а также развивать мощности по переработке агропродукции.

Глава правительства отметил и необходимость развития аграрной науки и ухода "от зависимости от импортных достижений в этой сфере".

По словам премьера, "по целому ряду аграрных позиции мы достаточно плотно сидим "на игле" поставок селекционных материалов из-за границы". Медведев напомнил, что сейчас субсидируется работа селекционных центров, однако признал, что пока денег выделяется недостаточно. По его словам, нужно найти способ заинтересовать бизнес в инвестициях в эту сферу.

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