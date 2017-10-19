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Путин поручил выделить дополнительные средства на госпрограмму развития АПК

Экономика и бизнес
19 октября, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Дополнительное финансирование также будет выделено на приоритетные проекты "Формирование комфортной городской среды" и "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги"

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделять дополнительно на развитие сельского хозяйства 20 млрд рублей ежегодно в проекте бюджета на 2018 - 2020 годы. Соответствующий пункт есть в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства, сообщает официальный сайт Кремля.

"В проекте федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" предусмотреть выделение дополнительных бюджетных ассигнований на финансирование государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы (в размере 20 млрд рублей ежегодно), в том числе в части, касающейся развития сельскохозяйственного производства и объектов социальной сферы, расположенных в сельской местности", - говорится в перечне поручений по итогам совещания.

Дополнительное финансирование предписано также выделить на приоритетные проекты "Формирование комфортной городской среды" и "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги", а также на индексацию грантов президента РФ и правительства РФ в области культуры и искусства исходя из единого подхода к её осуществлению.

Сроком исполнения этого поручения установлено 1 декабря 2017 года.

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