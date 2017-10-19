Грызлов предложил создать интернет-биржу для сельхозпроизводителей

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов предлагает использовать спутниковые системы при планировании посевных площадей и создать интернет-биржу для сбыта сельскохозяйственной продукции.
Грызлов отметил, что в эпоху цифровых технологий целесообразно развивать инструменты интернет-технологий в сельском хозяйстве.
"Например, применение спутниковых систем для планирования и контроля за посевными площадями, создание интернет-биржи, которая может стать агрегатором, который бы обеспечивал взаимодействие сельхозпроизводителей с покупателем", - сказал он в четверг на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии в аграрной сфере.
Одной из главных задач обеспечения повышения прибыльности отечественного сельского хозяйства Грызлов назвал переработку сырья и сбыт.
"Для реализации отечественной продукции на внутреннем рынке мы должны расширять практику создания оптово-логистических центров для сдачи аграрной продукции мелкими производителями, увеличивать число ярмарок и рынков сельхозпродукции. Кроме создания площадок сбыта, необходимо регулирование механизма поставок продукции фермеров на эти площадки", - подчеркнул он.
Грызлов также предложил использовать механизмы государственно-частного партнерства в инновационных проектах в области сельского хозяйства.
Он напомнил, что задачи по повышению доли инновационных разработок в области сельского хозяйства определены в программе "Единой России", "но решаются пока в недостаточном темпе". По его словам, существуют проблемы с селекционном материалом, "не созданы пока необходимые механизмы для его внедрения в массовое производство, нет четкого инструмента финансирования инновационной деятельности".
"Считаю важным привлечение механизма государственно- частного партнерства к созданию проектов, необходимых для обновления технологической и технической базы сельского хозяйства", - сказал Грызлов.