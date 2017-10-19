Эксперты прогнозируют рост спроса на электропоезда типа "Ласточка" до 2030 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Эксперты Центра экономики инфраструктуры прогнозируют стабильный рост спроса на скоростные электропоезда типа "Ласточка", опираясь на аналитическое исследование рынка. Специалисты изучили особенности пассажирских перевозок до 2030 года, сообщил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой в четверг журналистам на заводе "Уральские локомотивы" (Верхняя Пышма, Свердловская область) по итогам совещания с участием директора по пассажирским перевозкам РЖД Дмитрием Пеговым.

"Мы провели исследование, чтобы оценить возможности использования подвижного состава типа "Ласточка" на существующей железнодорожной сети. В последние годы у РЖД реализуется программа "Дневной экспресс", в рамках которой значительная часть пассажирских перевозок планируется перевести с ночных поездов на дневные, и один из ключевых элементов этой программы - поезда типа "Ласточка" <…> И, говоря о прогнозе до 2030 года, мы видим, что на существующей сети есть ряд маршрутов с высоким пассажиропотоком: Московский транспортный узел, Северо-Западный транспортный узел, Поволжье, Северный Кавказ и Урал, где использование электропоездов "Ласточка" экономически целесообразно", - сказал он.

Также Косой отметил, что данный анализ учитывал только существующую сеть РЖД.

"Однако в зоне агломераций будут строиться и вторые, и третьи пути… и в этом случае потребность в скоростных электропоездах может еще вырасти", - пояснил он.

Согласно контракту с РЖД, завод "Уральские локомотивы" до 2023 года осуществит поставки 1200 вагонов. Замгендиректора по продажам ООО "Уральские локомотивы" Антон Зубихин отметил, что анализ позволяет оценить потребность в электропоездах.

"По прогнозам, потребность в "Ласточках" составляет более 1900 вагонов до 2030 года. Это значит, что российский скоростной электропоезд будет востребован и после выполнения контракта в 2023 году. Исследование Центра экономики инфраструктуры было представлено в РЖД, и его в ближайшее время планируется обсудить в рамках научно-технического совета, по результатам которого будет принято решение относительно среднесрочной программы закупки разных модификаций поездов", - сказал он.

Генеральный директор завода "Уральские локомотивы" Александр Салтаев подчеркнул, что в настоящее время существует запрос на изготовление "Ласточек" в различной компоновке в зависимости от пассажиропотока: от трехвагонного до десятивагонного состава.

А также речь идет как о двухсистемных электропоездах, работающих на переменном и постоянном токе, так и поездах в дизельном исполнении.

О компаниях

Центр экономики инфраструктуры - консалтинговая компания, которая оказывает услуги федеральным и региональным органам исполнительной власти, крупным инфраструктурным, финансовым и девелоперским корпорациям. ЦЭИ занимался выполнением работ для Минэкономразвития, Минтранса, Минрегиона, ОАО "РЖД", Сбербанка и ряда крупных коммерческих структур. В частности, принимал участие в разработке ряда госпрограмм, в экономическом обосновании крупнейших инвестиционных проектов России.

Завод "Уральские локомотивы" серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "СИНАРА" с коллекторным тяговым двигателем (серия 2ЭС6), грузовые магистральные электровозы постоянного тока "ГРАНИТ" с асинхронным тяговым двигателем (серия 2ЭС10), скоростные электропоезда "Ласточка" (серия ЭС2Г), а также магистральные электровозы переменного тока (серии 2ЭС7).