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Арктический грузопоток к 2030 году должны обеспечивать не менее 11 ледоколов

Экономика и бизнес
19 октября, 18:19 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 19, октября. /ТАСС

В "Атомфлоте" убеждены, что именно такое количество ледоколов позволит обеспечить экономически целесообразные сроки доставки грузов и высокую скорость их прохождения по морю

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. Грузопоток в Арктической зоне РФ к 2030 году должны обеспечивать 11 ледоколов. С учетом действующего флота к этому сроку необходимо построить 3 ледокола серии "Лидер", сообщил в четверг на арктическом форуме в Архангельске начальник штаба морских операций ФГУП "Атомфлот" Владимир Арутюнян.

"К 2030 году, по данным Сибирского научно- аналитического центра, динамика роста (грузопотока) превышает уже 100 млн тонн. Количество ледоколов (необходимых для данного грузопотока) - одиннадцать", - сказал Арутюнян.

По его словам, такое количество ледоколов позволит обеспечить экономически целесообразные сроки доставки грузов и высокую скорость их прохождения по морю.

Сейчас акватории Северного Морского Пути действуют восемь линейных ледоколов, четыре из которых атомные ("50 лет Победы", "Ямал", "Таймыр", "Вайгач") остальные - дизель-электрические ("Адмирал Макаров", "Красин", "Капитан Хлебников" и "Капитан Драницын"). На смену устаревшим ледоколам "Ямал", "Таймыр" и "Вайгач" придут новые ледоколы "Арктика", "Сибирь" и "Урал" (также продолжит работать самое молодое сегодня судно "50 лет победы").

Чтобы справиться с нарастающим грузопотоком, к 2030 году должно быть построено как минимум три ледокола "Лидер". "Но по "Лидерам" еще пока утвержденного проекта нет, он только в разработке идет. О выделении средств пока еще не говорили. Но мы видим, что направление идет очень серьезно на уровне правительства", - добавил Арутюнян.

Ранее на форуме заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков сообщил, что решение о строительстве атомного ледокола проекта 10510 ("Лидер") будет принято в 2018-2019 годах. Предполагается, что мощность ледокола проекта 10510 (120 МВт) почти вдвое будет превосходить нынешнее поколение атомных ледоколов (мощность самого крупного на сегодня ледокола, который строит Балтийский завод, составляет 60 МВт), по физическим показателям он будет втрое шире, что позволит проводить через льды суда с большей вместимостью. По оценкам представителей Минэкономразвития, создание такого ледокола может обойтись примерно в 70 млрд рублей.

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