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Минпромторг РФ не планирует возобновлять с 2018 года программы обновления автопарка

Экономика и бизнес
19 октября, 18:47 UTC+3

Денис Мантуров заявил, что продление мер на следующий год будет только адресным

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Минпромторг России не планирует возобновлять с 2018 года программы обновления автопарка, работавшие в 2017 году, заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

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"На следующий год мы продлим по новым мерам, адресным, которые начали работать с 1 июля этого года. Программы обновления парка, которые традиционно работали по утилизации и трейдингу, - они не планируются", - сказал он.

По словам Мантурова, программа субсидирования автокредитов будет видоизменена. "Она будет сохраняться в рамках новых адресных программ. Это будут не длящиеся кредиты, как вот мы сейчас закрываем обязательства, взятые в прошлые годы. Это будут скидки, которые обеспечивают стартовый платеж либо по кредиту, либо по лизингу", - пояснил министр.

Накануне Мантуров заявил, что власти намерены частично сократить финансирование поддержки спроса на отечественные автомобили в 2018 году. При этом сохранится поддержка по программе развития электротранспорта и программам "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль", "Российский тягач" и "Свое дело". Общий объем их финансирования составит около 10 млрд рублей.

В июле этого года правительство РФ изменило порядок кредитования автопрограмм. Право на дополнительную единовременную скидку в размере 10% от стоимости автомобиля полагается по двум из них - "Семейный автомобиль" (для семей с двумя и более детьми) и "Первый автомобиль" (тем, кто приобретает машину впервые).

Кроме того, была утверждена дополнительная единовременная скидка в 12,5% гражданам и организациям, заключающим договор лизинга магистральных седельных тягачей (программа "Российский тягач"), сельхозпроизводителям ("Российский фермер") и субъектам малого и среднего предпринимательства ("Свое дело").

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