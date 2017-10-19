Росатомфлот в 2018 году должен выбрать верфь для строительства плавучего дока

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. Росатомфлот в следующем году должен выбрать верфь для строительства плавучего дока, на котором будут ремонтировать ледоколы нового поколения "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Об этом сообщил в четверг ТАСС на V Международном форуме "Арктические проекты - сегодня и завтра" в Архангельске начальник штаба морских операций ФГУП "Атомфлот" (Росатомфлот) Владимир Арутюнян.
"Пока мы находимся в поиске, смотрим по всему миру, не только в России. Пока таких мощностей не видно. Площадка должна быть выбрана в следующем году", - сказал Арутюнян.
Он отметил, что док должен быть введен в эксплуатацию к первой поставке в него ледокола "Арктика" - в 2022 году. "Первый ледокол выходит в 2019 году, первая постановка в док - через пять лет, то есть в 2024 году. Но мы смотрим - вдруг что случится, поэтому док должен быть готов раньше", - пояснил Арутюнян, добавив, что существующие собственные доки Росатомфлота уже не смогут принимать новые ледоколы на ремонт из-за характеристик.
Ранее сообщалось, что Росатомфлот начал выбор верфи, которая построит плавучий док для текущего ремонта строящихся на Балтзаводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию - ОСК) ледоколов ЛК-60 "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Стоимость проекта может составить около 8 млрд рублей. Переговоры идут с Балтзаводом, строящейся "Роснефтью", ГПБ и "Роснефтегазом" верфью "Звезда" в Приморье и заводом "Залив" в Керчи (подконтролен структуре группы "Ак Барс"). Также претендентом на строительство дока является одна из верфей Гуанчжоу (Китай).