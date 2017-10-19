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СМИ: около тысячи предприятий покинули Каталонию из-за политической неопределенности

Экономика и бизнес
19 октября, 19:35 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 19, октября. /ТАСС

Предприятия перенесли свои юридические адреса в другие регионы Испании

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МАДРИД, 19 октября. /ТАСС/. Около тысячи предприятий перенесли свои юридические адреса из Каталонии в другие регионы Испании из-за политической неопределенности в автономии.

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Об этом сообщила в четверг газета La Vanguardia.

6 октября правительство Испании объявило, что одобрило декрет, упрощающий для компаний процедуру перенесения на территории королевства юридического адреса. В частности, был модифицирован закон о корпорациях, чтобы данное изменение в рамках национальной территории стало компетенцией руководящих советов компаний. Одобренная мера позволяет предприятиям, расположенным в регионе, перенести свою юридическую базу в другую автономную область страны без созыва внеочередного собрания акционеров.

Власти Испании решили принять декрет после того, как ряд компаний изъявил желание изменить юридический адрес из-за нестабильной ситуации в Каталонии. Подобные решения уже приняли крупные банки Sabadell и CaixaBank.

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