СМИ: около тысячи предприятий покинули Каталонию из-за политической неопределенности

МАДРИД, 19 октября. /ТАСС/. Около тысячи предприятий перенесли свои юридические адреса из Каталонии в другие регионы Испании из-за политической неопределенности в автономии.

Об этом сообщила в четверг газета La Vanguardia.

6 октября правительство Испании объявило, что одобрило декрет, упрощающий для компаний процедуру перенесения на территории королевства юридического адреса. В частности, был модифицирован закон о корпорациях, чтобы данное изменение в рамках национальной территории стало компетенцией руководящих советов компаний. Одобренная мера позволяет предприятиям, расположенным в регионе, перенести свою юридическую базу в другую автономную область страны без созыва внеочередного собрания акционеров.

Власти Испании решили принять декрет после того, как ряд компаний изъявил желание изменить юридический адрес из-за нестабильной ситуации в Каталонии. Подобные решения уже приняли крупные банки Sabadell и CaixaBank.