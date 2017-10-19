Путин: РФ будет развивать отношения с Саудовской Аравией, несмотря на ее близость с США

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Россия намерена развивать отношения с Саудовской Аравией и другими странами Ближнего Востока, несмотря на связи этих стран с США.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он отметил, что сейчас у Москвы и Эр-Рияда нет тех идеологических противоречий, которые были между СССР и Саудовской Аравией. "У нас нет ничего, что нас бы кардинально разъединяло... с Саудовской Аравией, либо со странами региона [Ближнего Востока], - сказал Путин. - Со многими, да практически со всеми лидерами этих государств у меня очень добрые личные отношения, почти приятельские". Недавний визит короля Саудовской Аравии в Россию президент РФ назвал историческим.

"То, что у этих стран, в том числе у Саудовской Аравии, есть особые интересы свои, исторически сложившиеся связи, союзнические отношения, в том числе с Соединенными Штатами, нас нисколько не смущает... Это не значит, что нам запрещено работать с Саудовской Аравией", - сказал Путин, подчеркнув, что Россия будет сотрудничать с королевством и другими странами региона.

"Россия демонстрирует стабильность своей внешней политики, предсказуемость и надежность. И думаю, что это привлекает наших партнеров", - сказал президент. Кроме того, продолжил Путин, у России есть и интересы экономического сотрудничества с государствами Ближнего Востока. "Вот мы скоординировали свою позицию со странами ОПЕК и прежде всего с Саудовской Аравией на рынке энергоносителей - и цена держится стабильно за $50. Мы считаем, это справедливой ценой, [она] нас вполне устраивает. Это результат нашей совместной работы", - сказал Путин.

Еще одна сфера сотрудничества с саудовской монархией - военно-техническое, несмотря на имеющиеся многомиллиардные контракты королевства с США. "У нас знаете как в народе говорят? "Курочка по зернышку клюет". И потихоньку-потихоньку, может быть, и у нас там расширяться постепенно эти контракты", - заметил президент.

Путин заключил, что Россия не боится развивать отношения с Саудовской Аравией из-за связи королевства с США. "Это, знаете, Саудовская Аравия должна бояться, что американцы придут к ней с "демократизацией". А нам чего бояться? У нас демократия", - с иронией отметил российский лидер.