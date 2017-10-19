Участники Евразийского форума обсудили развитие экономического сотрудничества РФ и Европы

ВЕРОНА, 19 октября. /ТАСС/. Развитие дружеских и экономических отношений между странами "Большой Евразии", необходимость снятия с России режима санкций и налаживания конструктивного диалога стали ключевыми темами первого дня Евразийского экономического форума в Вероне.

Наиболее ярко необходимость взаимодействия России и Европы озвучил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Интеграционные волны, идущие с востока Евразии, зачастую разбиваются в конкурентных противоречиях между Востоком и Западом. Европа, вслед за США, все чаще увлекается выстраиванием стен вместо создания мостов, а те мосты, которые уже есть, либо перекрывает, либо пытается разрушить", - отметил Сечин.

В своем докладе, посвященном сотрудничеству "Роснефти" с ключевыми евразийскими партнерами и текущему состоянию рынка нефти, глава нефтяной компании процитировал Льва Толстого: "Все, что соединяет людей, есть добро и красота; все, что разъединяет их, зло и безобразие".

"Фактически мы живем в период, когда в мире происходит определенное размежевание - на тех, кто хочет и готов сотрудничать, и тех, кто думает, что любые проблемы можно и нужно решать путем давления, диктата и санкций. Получается, что есть два мира - мир деклараций и санкций и мир реальных дел и сотрудничества", - сказал Сечин.

Против санкций

Бывший премьер-министр Италии и экс-председатель Еврокомиссии Романо Проди и бывший канцлер Германии, а ныне председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шрёдер, выступая на форуме, пришли к мнению, что Россия и Евросоюз должны покончить с санкционным режимом.

"Нужно улучшить отношения между Евросоюзом и Россией. Нам это нужно, абсолютно. Нужно покончить с этим санкционным режимом", - заявил Шрёдер.

По его мнению, в более слабой России заинтересованы США.

"А интерес Европы и Германии в том, чтобы Россия процветала. На это две причины: нам нужен рынок, особенно Германии, и нам нужны ресурсы для нашей промышленности", - отметил он. "Есть страны в мире, в частности, США, которые считают, что можно изолировать Россию. И это с политической точки зрения просто бессмыслица", - подчеркнул Шрёдер.

Проди в свою очередь отметил, что антироссийские санкции вредят сотрудничеству Евросоюза и России.

"Я поражен тем, как санкции изменили наши отношения, и тем, какой вред они нанесли нашему двустороннему сотрудничеству", - сказал бывший премьер-министр Италии, отметив, что товарообмен между ЕС и Россией с 2012 года сократился на 25%.

Однако вице-президент французской компании Air Liquide Engineering & Construction Доменико Д'Элиа выразил иное мнение, отметив, что влияние санкционного режима в Европе практически не ощущается, но компания тем не менее привержена идее развития сотрудничества с российскими партнерами.

"Наша компания полностью привержена идее продолжения сотрудничества как в виде прямых инвестиций и поддержки российской сталелитейной промышленности, так и в виде предоставления технологий, - сказал Д'Элиа ТАСС. - Таким образом, мы готовы и дальше поддерживать наше присутствие в этой стране".

Генеральный директор итальянской Generali CEE Лучано Чирина отметил, что на фоне санкционного режима Россия постепенно переходит на полное продуктовое самообеспечение и "для Европы такие новости могут быть не очень приятны".

"Санкции вынуждают российские компании быть более эффективными по сравнению с тем, как это было еще несколько лет назад. Никогда ранее мне не доводилось видеть, чтобы таким успехом пользовались товары, произведенные в России, и это очень важное обстоятельство, - рассказал Чирина. - Россия движется в сторону полной автономии в пищевом секторе, в сторону абсолютного самообеспечения".

От Лиссабона до Дальнего Востока

Евразии не хватает интеграционных проектов построения связующих мостов, инфраструктурных, экономических коридоров, от европейского побережья Атлантики и Северного Ледовитого океана до азиатского побережья Тихого и Индийского океанов, отметил Сечин в своем докладе, который, по его признанию, был готов только в 40-м варианте.

"Роснефть" активно развивает партнерские отношения с ведущими нефтегазовыми и инвестиционными компаниями "Большой Евразии". За последние несколько лет мы существенно расширили круг наших совместных проектов, и сегодня я могу сказать, что стоимость проектов в общей энергетической орбите "Роснефти" со своими партнерами в Европе, Азии и на Ближнем Востоке превышает $110 млрд, - сказал глава "Роснефти". - Речь идет о сделках на акционерном уровне, о создании партнерств в разведке и добыче в России на суше и шельфе, зарубежных проектах в области нефтепереработки и нефтехимии, освоении газовых ресурсов Средиземного моря, а также других стратегических проектах".

По словам Сечина, если учесть в общем объеме сотрудничества торговые потоки, своповые операции и предоплаты, то этот показатель составит $500 млрд. Сечин добавил, что это только начало пути.

С ним солидарен и председатель совета директоров банка "Интеза" Антонио Фаллико, мировая экономика нуждается в глубоких реформах с учетом равного экономическо-социального развития и глобальной геополитической роли "Большой Евразии".

"Сегодня прогнозы позитивного мирового экономического роста на 2017-2018 годы сбивают и заставляют забыть, что структурный кризис предыдущих лет полностью не преодолен. Мировая экономика нуждается в глубоких реформах с учетом равного экономическо-социального развития, необходимости открытия новых границ на Восток и признания ключевой геополитической роли "Большой Евразии" - от Лиссабона до Владивостока и Сингапура. Это должно сочетаться с новым международным управлением, которое бы провело стратегические перемены в политике Всемирного банка и Международного валютного фонда", - уверен банкир.

О форуме

19 октября в Вероне начал работу юбилейный X Евразийский экономический форум, который ежегодно собирает на своей площадке видных политиков и крупнейших предпринимателей России, Италии, а также из других стран. Организаторами делового события выступают ассоциация "Познаем Евразию" и фонд "Росконгресс" при поддержке Петербургского международного экономического форума.

Тема юбилейного форума, который давно зарекомендовал себя как престижная площадка не только для обмена мнениями, но и налаживания сотрудничества, звучит так: "Большая Евразия как движущая сила в современном международном геополитическом и экономическом контексте".

В числе участников форума: глава "Роснефти" Игорь Сечин, бывший премьер-министр Италии и экс-председатель Еврокомиссии Романо Проди, бывший канцлер Германии и ныне председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шрёдер, представители новых акционеров "Роснефти" - исполнительный директор китайской энергетической компании CEFC China Energy Ли Юнг, глава Glencore Айван Глазенберг и директор фонда Qatar Investment Authority шейх Абдулла бин Мохаммед бин Сауд Аль Тани; Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, советник министра экономики, торговли и промышленности Японии Хирофуми Катасе, министр природных ресурсов Иракского Курдистана Ашти Хаврами, а также представители более тысячи компаний.