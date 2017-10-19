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ЦБ РФ подтвердил списание средств со счетов руководства и бенефициаров Бинбанка

Экономика и бизнес
19 октября, 21:01 UTC+3

Представитель регулятора сообщил, что списание средств произошло в рамках действующего законодательства 13 октября

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Материал из 1 страницы
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Средства руководства и бенефициаров Бинбанка были списаны в рамках процедуры оздоровления банка, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

Представитель ЦБ сообщил, что списание средств произошло в рамках действующего законодательства 13 октября.

Ранее в четверг РБК сообщило о списании средств 70 человек, среди которых бенефициары Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев.

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