ЦБ РФ подтвердил списание средств со счетов руководства и бенефициаров Бинбанка

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Средства руководства и бенефициаров Бинбанка были списаны в рамках процедуры оздоровления банка, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.
Представитель ЦБ сообщил, что списание средств произошло в рамках действующего законодательства 13 октября.
Ранее в четверг РБК сообщило о списании средств 70 человек, среди которых бенефициары Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев.