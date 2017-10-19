ЦБ РФ подтвердил списание средств со счетов руководства и бенефициаров Бинбанка

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Средства руководства и бенефициаров Бинбанка были списаны в рамках процедуры оздоровления банка, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

Представитель ЦБ сообщил, что списание средств произошло в рамках действующего законодательства 13 октября.

Ранее в четверг РБК сообщило о списании средств 70 человек, среди которых бенефициары Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев.