Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РЖД готовы продлевать скидку в 50% на перевозку белорусских нефтепродуктов в порты РФ

Экономика и бизнес
19 октября, 21:54 UTC+3 РИГА 19, октября. /ТАСС

Пока скидка предоставлена только на год, но в компании готовы продлевать ее и дальше

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИГА, 19 октября. /ТАСС/. РЖД может продлить действие 50%-ой скидки на перевозку белорусского мазута, дизельного топлива и бензина в направлении припортовых станций Октябрьской железной дороги, сообщил ТАСС директор РЖД по коммерческой деятельности Алексей Шило.

"Мы сегодня уже предоставили максимальную скидку в рамках тарифного коридора - 50%, мы ее пока дали сроком на год, но в принципе мы ее готовы продлевать дальше. Для того чтобы наше направление было конкурентоспособным, мы эту скидку будем предлагать. Для нас это будет новый объем, поэтому даже с 50%-ой скидкой РЖД будет на этом зарабатывать", - сказал Шило. По его словам, РЖД готовы перевозить около 5 млн тонн белорусских нефтепродуктов в год.

Ранее Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада РФ предложил обязать белорусские нефтеперерабатывающие заводы использовать российскую инфраструктуру для перевозки нефтепродуктов. По его словам, на белорусских НПЗ перерабатывается российская нефть, поэтому необходимо увязать вопрос получения нефти РФ с использованием российской инфраструктуры.

Глава РЖД Олег Белозеров проинформировал Путина о том, что белорусские НПЗ отказываются от услуг российских железных дорог в пользу прибалтийской инфраструктуры, несмотря на предоставленную 50%-ую скидку для перевозки с белорусских заводов. По его словам, белорусские партнеры ссылаются на заключенные долгосрочные контракты.

В правительстве Белоруссии не комментируют данную ситуацию, заявляя, что этот вопрос относится к компетенции субъектов хозяйствования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Белозеров, Олег Валентинович
Страны
Россия Белоруссия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин раскритиковал экс-главу МИД РФ Козырева
2
Путин считает чрезмерное доверие Западу главной ошибкой РФ последних лет
3
Путин ответил на вопрос, может ли женщина стать президентом России
4
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
5
"Газпром" изучает возможности защиты своих прав за наложенный Украиной штраф в $6,7 млрд
6
Колонна участников протеста в Киеве двинулась от Рады к администрации президента
7
СК РФ подтвердил возбуждение дела о хищении денег у актера Этуша
Темы дня
Новости партнеров
Реклама