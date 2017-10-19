РЖД готовы продлевать скидку в 50% на перевозку белорусских нефтепродуктов в порты РФ

РИГА, 19 октября. /ТАСС/. РЖД может продлить действие 50%-ой скидки на перевозку белорусского мазута, дизельного топлива и бензина в направлении припортовых станций Октябрьской железной дороги, сообщил ТАСС директор РЖД по коммерческой деятельности Алексей Шило.

"Мы сегодня уже предоставили максимальную скидку в рамках тарифного коридора - 50%, мы ее пока дали сроком на год, но в принципе мы ее готовы продлевать дальше. Для того чтобы наше направление было конкурентоспособным, мы эту скидку будем предлагать. Для нас это будет новый объем, поэтому даже с 50%-ой скидкой РЖД будет на этом зарабатывать", - сказал Шило. По его словам, РЖД готовы перевозить около 5 млн тонн белорусских нефтепродуктов в год.

Ранее Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада РФ предложил обязать белорусские нефтеперерабатывающие заводы использовать российскую инфраструктуру для перевозки нефтепродуктов. По его словам, на белорусских НПЗ перерабатывается российская нефть, поэтому необходимо увязать вопрос получения нефти РФ с использованием российской инфраструктуры.

Глава РЖД Олег Белозеров проинформировал Путина о том, что белорусские НПЗ отказываются от услуг российских железных дорог в пользу прибалтийской инфраструктуры, несмотря на предоставленную 50%-ую скидку для перевозки с белорусских заводов. По его словам, белорусские партнеры ссылаются на заключенные долгосрочные контракты.

В правительстве Белоруссии не комментируют данную ситуацию, заявляя, что этот вопрос относится к компетенции субъектов хозяйствования.