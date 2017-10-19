"Янтарьэнерго" направила в оставшийся без света Балтийск резервные источники энергопитания

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КАЛИНИНГРАД , 19 октября. /ТАСС/. Компания "Янтарьэнерго" направила в город Балтийск, оставшийся без света из-за сбоя на подстанции, резервные источники энергоснабжения и своих специалистов для скорейшего восстановления подачи городу электричества. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Силы и средства ("Янтарьэнерго") направлены в Балтийск для скорейшего восстановления энергоснабжения стратегических объектов Минобороны, социально-значимых учреждений и населения города. Так, резервные источники энергоснабжения уже по пути в военную гавань. На месте работает штаб "Янтарьэнерго", - говорится в сообщении.
На подстанции "Балтийск", принадлежащей компании "Оборонэнерго", в четверг в 18:38 по местному времени (19:38 мск) из-за технологического нарушения произошло отключение. Электроэнергии лишились жители Балтийска и Приморска. К настоящему времени электроснабжение Приморска восстановлено по резервным схемам, Балтийск остается обесточенным.
По распоряжению генерального директора ПАО "Россети" Павла Ливинского, в город направлено все необходимое для проведения аварийных работ. В "Янтарьэнерго" по указанию генерального директора компании Игоря Маковского введен особый режим работы. На месте происшествия работает штаб "Янтарьэнерго". О ситуации проинформированы губернатор области Антон Алиханов и командующий Балтийским флотом, сообщили в энергокомпании.
Все объекты Балтийского флота в этом районе переключены на автономные источники питания, на боеготовности ЧП не сказывается, сообщили в пресс-службе флота. В областном Министерстве здравоохранения сообщили, что в Центральной районной больнице в Балтийске в связи с аварией в учреждении "работают резервные источники электропитания". "Больница функционирует в плановом режиме", - отметили в ведомстве.
По данным метеорологов, в оставшемся без света городе сейчас до 11 градусов тепла, к утру ожидается похолодание до плюс 8 градусов. Осадков и серьезного усиления ветра не ожидается.