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Медведев проведет президиум Совета по приоритетным проектам

Экономика и бизнес
20 октября, 0:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

На заседании обсудят "реализацию проектов по образованию, развитию моногородов, международной кооперации и экспорту, малому бизнесу и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы"

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, темой обсуждения станет "реализация проектов по образованию, развитию моногородов, международной кооперации и экспорту, малому бизнесу и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы".

В сфере образования выполняются несколько приоритетных проектов, которые затрагивают, в частности, дополнительное образование, развитие высших учебных заведений, подготовку высококвалифицированных и рабочих кадров. По паспорту приоритетной программы поддержки моногородов, предусматривается создание к концу 2018 года 230 тыс. новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий. Количество моногородов к концу следующего года планируется сократить на 18 и реализовать в моногородах программу "Пять шагов благоустройства".

Цель проекта по развитию международной кооперации - "создать условия для устойчивого роста экспорта российской промышленной несырьевой продукции за счет комплекса специализированных отраслевых мер финансовой и нефинансовой поддержки, сфокусированных на четырех пилотных отраслях (автомобилестроение, сельскохозяйственное машиностроение, железнодорожное машиностроение, авиастроение) - до $3,4 млрд к концу 2018 года и до $9,3 млрд к концу 2025 года". Отдельное направление работы - развитие экспорта продукции АПК. Намечено "увеличить объем экспорта продукции АПК до $19 млрд в 2018 году и до $21,4 млрд в 2020 году".

В паспорте приоритетного проекта по поддержке малого бизнеса отмечается, что необходимо обеспечить занятость населения за счет увеличения количества таких предприятий до 336,8 тыс., на них будут работать 1,2 млн человек.

В заседании президиума примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьер Аркадий Дворкович, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр образования и науки Ольга Васильева, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, представители министерств и ведомств.

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Персоны
Шувалов, Игорь Иванович Васильева, Ольга Юрьевна Силуанов, Антон Германович Мантуров, Денис Валентинович Голикова, Татьяна Алексеевна Ткачев, Александр Николаевич Орешкин, Максим Станиславович Медведев, Дмитрий Анатольевич Дворкович, Аркадий Владимирович
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