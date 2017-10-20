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Более 50 товаропроизводителей примут участие в выставке "Дагпродэкспо-2017" в Махачкале

Экономика и бизнес
20 октября, 0:28 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 20, октября. /ТАСС

На выставке продемонстрируют новейшие технологические разработки в сельском хозяйстве и обсудят актуальные вопросы развития АПК

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МАХАЧКАЛА, 20 октября. /ТАСС/. Более 50 товаропроизводителей со всего Северного Кавказа и из других регионов России примут участие в XV Межрегиональной выставке-форуме "Дагпродэкспо-2017", которая пройдет в Махачкале. Об этом ТАСС сообщил директор республиканского выставочного центра "Дагестан-ЭКСПО" Магомед Саругланов.

"XV Межрегиональная выставка-форум "Дагпродэкспо-2017" пройдет 20 и 21 октября на площадке Национальной библиотеки им. Расула Гамзатова в Махачкале. Более 50 участников выставки-форума из регионов Северо-Кавказского федерального округа и других субъектов России представят мясомолочную продукцию, сельскохозяйственную технику и инновационные технологии для агропромышленного сектора", - сказал Саругланов. Он добавил, что на открытии выставки-форума ожидают врио главы Дагестана Владимира Васильева.

По словам собеседника ТАСС, к тематике выставки относятся все направления агропромышленного комплекса: оборудование, переработка, семена, новые технологии, продукты питания.

На выставке продемонстрируют новейшие технологические разработки в сельском хозяйстве и обсудят актуальные вопросы развития АПК для повышения конкурентоспособности продукции отечественного производства. Также состоится заседание Совета фермеров и круглый стол, посвященный вопросам развития сельхозпотребкооперации, рассказал Магомед Саругланов.

В рамках деловой программы "Дагпродэкпо-2017" Ассоциация фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Дагестана совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия республики проведут круглый стол на тему "Актуальные вопросы развития сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике Дагестан".

"На круглом столе планируется обсудить перспективы развития различных видов сельскохозяйственной потребительской кооперации, меры государственной поддержки сельхозкооперативов, основные проблемы и риски, препятствующие успешному развитию СПоК и ряд других вопросов", - сообщили в ассоциации.

Как сообщал ТАСС ранее, в 2016 году в работе выставки- форума приняли участие около 70 предприятий из 15 регионов России.

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