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Энергоснабжение Балтийска под Калининградом восстановят к утру пятницы

Экономика и бизнес
20 октября, 1:00 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 20, октября. /ТАСС

По данным регионального главка МЧС, причиной сбоя стала неисправность электрооборудования на подстанции "Балтийск" и короткое замыкание

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КАЛИНИНГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Энергоснабжение города Балтийска под Калининградом, нарушенное из-за технологического сбоя на подстанции "Балтийск", принадлежащей компании "Оборонэнерго", будет восстановлено к утру пятницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Янтарьэнерго" (дочерняя компания ПАО "Россети").

"Мы берем на себя обязательства все восстановить к утру", - сказал представитель пресс-службы компании. На месте происшествия работают 100 специалистов "Янтарьэнерго", привлечены оперативные и аварийно- восстановительные бригады, инженеры. Для скорейшего возобновления энергоснабжения населения и социально значимых объектов в город направлены резервные источники энергоснабжения общей мощностью два мегаватта, добавили в пресс-службе.

По данным регионального главка МЧС, причиной сбоя стала неисправность электрооборудования на подстанции "Балтийск" и короткое замыкание. Возгорание произошло в электрощитовой на площади 6 кв. метров. В настоящий момент возгорание ликвидировано. В "Янтарьэнерго" отметили, что по предварительной версии, причиной происшествия "стали неправильные действия персонала компании "Оборонэнерго".

ЧП произошло в четверг в 18:38 по местному времени (19:38 мск). Электроэнергии лишились жители Балтийска и Приморска. К настоящему времени электроснабжение Приморска восстановлено по резервным схемам. Балтийск, где по данным МЧС, проживает 39 тыс. человек остается обесточенным.

Все объекты Балтийского флота в этом районе переключены на автономные источники питания, на боеготовности ЧП не сказывается, сообщили ТАСС в пресс-службе флота. В областном министерстве здравоохранения сообщили, что в Центральной районной больнице в Балтийске в связи с аварией работают резервные источники электропитания, учреждение функционирует в плановом режиме.

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