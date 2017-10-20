"Роснефть" примет участие в проекте по эксплуатации нефтепровода в Иракском Курдистане

ВЕРОНА, 20 октября. /ТАСС/. "Роснефть" и Иракский Курдистан объявили о начале реализации инфраструктурного проекта по эксплуатации нефтепровода в Курдском автономном регионе. Об этом сообщает пресс-служба российской компании.

"Вхождение в инфраструктурный проект будет способствовать достижению стратегических целей Компании и позволит повысить эффективность транспортировки нефти конечным потребителям, включая поставку нефти из Курдистана на нефтеперерабатывающие заводы Роснефти в Германии", - цитирует пресс-служба главу "Роснефти" Игоря Сечина.

Отмечается, что доля "Роснефти" в проекте может составить 60%, другим участником проекта c долей участия 40% станет текущий оператор нефтепровода - компания KAR Group.

В июне текущего года "Роснефть" и правительство Курдского автономного региона Ирака подписали ряд юридически обязывающих соглашений о расширении сотрудничества в сфере разведки и добычи углеводородов, коммерции и логистики. Стороны договорились о создании совместного предприятия для реализации инфраструктурного проекта в Иракском Курдистане.

"Роснефть" получила доступ к управлению крупной региональной транспортной системой, мощностью 700 тыс. баррелей в сутки с планируемым расширением до уровня 950 тыс. баррелей в сутки. Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин при этом заявил, что внутренние противоречия Иракского Курдистана и Ирака должны быть решены между собой, а российская компания будет соблюдать законодательство.