США призвали IKAO запретить провоз в багаже литий-ионных аккумуляторов

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Американские власти призвали Международную организацию гражданской авиации (IKAO) ввести запрет на провоз в багаже литий-ионных аккумуляторов и использующей их электронной техники. Как сообщило в четверг информационное агентство Associated Press, предложения соответствующего содержания направило в штаб-квартиру IKAO в Монреале Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.

По свидетельству ФАУ, оно предлагает положить конец практике перевозки в багаже упомянутого имущества авиапассажиров в целях минимизации риска возникновения пожаров на борту самолетов. Американские специалисты провели серию проверок, в результате которых выяснилось, что, в случае перегрева литий-ионных аккумуляторов, находящихся близ аэрозольных баллонов в багажных отделениях воздушных судов, возможны возгорания и даже взрывы. Причем последние потенциально могут привести к значительным структурным повреждениям багажных отсеков и утечке газа галона из противопожарной системы самолета. Последнее чревато тем, что распространение огня в самолете остановить не удастся.

При проведении одного из тестов эксперты ФАУ использовали портативный компьютер с полностью заряженным аккумулятором, рядом с которым разместили нагревающее устройство, а также разрешенный к провозу в багаже аэрозольный баллон с сухим шампунем. В ходе этого эксперимента возникло быстро распространявшееся возгорание, причем через 40 секунд после его начала произошел взрыв аэрозольного баллона.

ФАУ подчеркивает, что выработанная им новая рекомендация пользуется поддержкой Европейского агентства по авиационной безопасности, рядом отраслевых ассоциаций и авиастроительной корпорацией Airbus. Выработанные американской стороной предложения намечается рассмотреть в IKAO на будущей неделе.