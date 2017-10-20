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Singapore Airlines намерена приобрести партию самолетов Boeing

Экономика и бизнес
20 октября, 5:01 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 20, октября. /ТАСС

Как ожидается, сделка будет заключена во время визита премьер-министра Ли Сянь Луна в Вашингтон

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СИНГАПУР, 20 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Singapore Airlines намерена подписать контракт на приобретение самолетов Boeing 777 и Boeing 787. Об этом рассказал премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун в интервью телеканалу CNBC, выдержки из которого приводят в пятницу сингапурские СМИ.

"Мы рассчитываем, что соглашение будет подписано", - сказал главы правительства. Как ожидается, сделка будет заключена во время его визита в Вашингтон на будущей неделе.

В начале года один из крупнейших в Азии авиаперевозчиков подписал договор о намерениях по приобретению 20 Boeing 777 и 19 Boeing 787 общей стоимостью $13,8 млрд. Согласно предварительному заказу, поставки лайнеров Boeing 787 ожидаются в 2020-2021 годах, а самолетов Boeing 777 - в период с 2021-2022 годы.

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