Singapore Airlines намерена приобрести партию самолетов Boeing

СИНГАПУР, 20 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Singapore Airlines намерена подписать контракт на приобретение самолетов Boeing 777 и Boeing 787. Об этом рассказал премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун в интервью телеканалу CNBC, выдержки из которого приводят в пятницу сингапурские СМИ.

"Мы рассчитываем, что соглашение будет подписано", - сказал главы правительства. Как ожидается, сделка будет заключена во время его визита в Вашингтон на будущей неделе.

В начале года один из крупнейших в Азии авиаперевозчиков подписал договор о намерениях по приобретению 20 Boeing 777 и 19 Boeing 787 общей стоимостью $13,8 млрд. Согласно предварительному заказу, поставки лайнеров Boeing 787 ожидаются в 2020-2021 годах, а самолетов Boeing 777 - в период с 2021-2022 годы.