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В Австралии закрывается последний автомобильный завод

Экономика и бизнес
20 октября, 5:39 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 20, октября. /ТАСС

Последним автомобилем, сошедшим с заводского конвейера концерна Holden, стал красный седан Commodore V8

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СИДНЕЙ, 20 октября. /ТАСС/. Автомобильный концерн Holden закрывает в пятницу свой завод Алелаиде, что, как отмечает телекомпания ABC, означает окончание эпохи австралийского автопрома. Последним автомобилем, сошедшим с заводского конвейера, стал красный седан Commodore V8.

До недавнего времени сборку автомобилей в Австралии вели три концерна: Toyota, Ford  и Holden, но все они приняли решение свернуть производство. Ford сделал это в конце прошлого года, Toyota - 3 октября, а Holden - 20 октября. К числу главных причин закрытия заводов руководители автоконцернов относят существенное удорожание производства, высокий обменный курс австралийского доллара, фрагментарный рынок и возрастающую конкуренцию со стороны иностранных компаний.

В течение последних десятилетий австралийский автопром продолжал существовать во многом благодаря государственной поддержке, сумма которой в период с 1997 по 2015 год составила около $35 млрд. Два года назад федеральное правительство решило прекратить дотировать отрасль после 2017 года. Объясняя это решение, премьер министр страны Малколм Тернбулл заявил, что оно было принято с учетом "рыночных изменений потребительских вкусов". "Производители автомашин однозначно заявляли нам, что закрывают заводы не из-за недостаточного объема государственных субсидий, а из-за того, что австралийцы прекращают покупать седаны, сделанные в Австралии", - сообщил глава правительства.

"Невозможно относиться к закрытию завода без эмоций, - признал премьер. - Однако хорошей новостью является тот факт, что в стране наблюдается общий рост уровня занятости".

Ford открыл первый завод в Австралии в 1925 году, Toyota - в 1963 году, а Holden начал работать в 1856 году - в ту пору небольшая компания производила в Южной Австралии седла. Начиная с 2018 года все новые автомашины, продающиеся в Австралии, будут иностранного производства.

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