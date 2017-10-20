Сенат Конгресса США принял резолюцию о федеральном бюджете на 2018 год

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США одобрил в четверг вечером резолюцию о федеральном бюджете на 2018 финансовый год в размере примерно $4 трлн.

"За" проголосовал 51 человек, "против" - 49.

Это означает, что при нынешнем голосовании члены верхней палаты Конгресса фактически разделились по партийной принадлежности. Из фракции республиканцев, имеющей на данном этапе в Сенате большинство в 52 голоса, лишь один проголосовал "против". Им стал, как сообщили в аппарате верхней палаты, Рэнд Пол от штата Кентукки.

Одобренная Сенатом резолюция стала важным шагом в направлении реализации планов президента США республиканца Дональда Трампа, касающихся проведения масштабной налоговой реформы и сокращения налогового бремени в отношении как частных лиц, так и компаний. Речь идет о стремлении обеспечить первую за три десятилетия крупную налоговую реформу в Соединенных Штатах.