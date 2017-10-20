Кабмин допустил ценные бумаги Международной ассоциации развития к размещению в РФ

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о включении Международной ассоциации развития (МАР, входит в группу Всемирного банка) в перечень международных финансовых организаций, ценные бумаги которых допускаются к размещению и публичному обращению в России. Об сообщает в пятницу сайт кабмина.

"Установить, что Международная ассоциация развития относится к международным финансовым организациям, ценные бумаги которых допускаются к размещению и публичному обращению в Российской Федерации", - говорится в распоряжении.

Отмечается, что данное решение расширит возможность участия МАР в инвестиционных проектах на территории России, что, в частности, будет способствовать развитию российского финансового рынка.

МАР входит в группу Всемирного банка, с 1960 года оказывает помощь наименее развитым странам, предоставляя им гранты и кредиты на 25-40 лет под низкий или нулевой процент на проекты и программы, направленные на сокращение масштабов бедности, создание институционального потенциала и условий для экономического роста. С момента своего создания MAP осуществила инвестиции в размере более $312 млрд в 112 странах мира. Членами MAP являются 173 государства, из которых 78 стран (включая Индию) имеют право на получение помощи.