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Кабмин выделил МЧС 2 млрд руб. на закупку шести самолетов-амфибий Бе-200

Экономика и бизнес
20 октября, 7:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Данный самолет признан одним из самых эффективных в мире в борьбе с природными пожарами

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России подписал распоряжение о предоставлении МЧС России 2 млрд руб. из федерального бюджета на закупку шести самолетов-амфибий Бе-200ЧС. Об этом сообщает в пятницу сайт кабмина.

"Средства федерального бюджета в размере 2 млрд руб. предусмотренные по разделу "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, направляются МЧС России на оплату в 2017 году контракта на изготовление и поставку шести самолетов-амфибий Бе-200ЧС", - говорится в сообщении.

Исполнитель госзаказа по разработке и изготовлению шести самолетов-амфибий является "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М.Бериева".

Самолет-амфибия Бе-200ЧС признан одним из самых эффективных в мире в борьбе с природными пожарами. Его уникальность заключается в том, что он в режиме глиссирования на открытых водоемах наполняет свои баки 12 тоннами воды и осуществляет сброс огнегасящей жидкости на очаги пожаров. Значительными преимуществами воздушного судна при пожаротушении являются его высокая скороподъемность, способность сбрасывать воду как "залпом", так и последовательным открытием створок водяных баков, возможность работать в ограниченном пространстве, например, в горных или труднодоступных районах.

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