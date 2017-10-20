Кабмин выделил МЧС 2 млрд руб. на закупку шести самолетов-амфибий Бе-200

Миротворцы РФ эвакуировали беженцев из зоны "конфликта" на учениях ОДКБ в КазахстанеАрмия и ОПК 20 октября, 8:06
Голевая передача Тарасенко помогла "Сент-Луису" победить "Колорадо" в матче НХЛСпорт 20 октября, 6:52
ЕК пока не получила мандат от ЕС на переговоры по "Северному потоку - 2"Экономика и бизнес 20 октября, 6:07
"Оклахома" обыграла "Нью-Йорк" в матче НБА, Уэстбрук оформил первый трипл-дабл в сезонеСпорт 20 октября, 6:04
Токио опроверг сообщение о том, что император Японии отречется в конце марта 2019 годаМеждународная панорама 20 октября, 6:02
Две шайбы Сергачева принесли "Тампе" победу над "Коламбусом" в матче НХЛСпорт 20 октября, 4:52
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл с визитом в столицу ФилиппинАрмия и ОПК 20 октября, 4:15
СМИ: Шон Пенн опасается мести, добиваясь отмены показа ленты о наркобароне ГусманеКультура 20 октября, 4:05
CNN: телеканал RT не выполнил требование властей США о признании себя иноагентомМеждународная панорама 20 октября, 3:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России подписал распоряжение о предоставлении МЧС России 2 млрд руб. из федерального бюджета на закупку шести самолетов-амфибий Бе-200ЧС. Об этом сообщает в пятницу сайт кабмина.
"Средства федерального бюджета в размере 2 млрд руб. предусмотренные по разделу "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, направляются МЧС России на оплату в 2017 году контракта на изготовление и поставку шести самолетов-амфибий Бе-200ЧС", - говорится в сообщении.
Исполнитель госзаказа по разработке и изготовлению шести самолетов-амфибий является "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М.Бериева".
Самолет-амфибия Бе-200ЧС признан одним из самых эффективных в мире в борьбе с природными пожарами. Его уникальность заключается в том, что он в режиме глиссирования на открытых водоемах наполняет свои баки 12 тоннами воды и осуществляет сброс огнегасящей жидкости на очаги пожаров. Значительными преимуществами воздушного судна при пожаротушении являются его высокая скороподъемность, способность сбрасывать воду как "залпом", так и последовательным открытием створок водяных баков, возможность работать в ограниченном пространстве, например, в горных или труднодоступных районах.