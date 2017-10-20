Энергоснабжение Балтийска полностью восстановлено

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КАЛИНИНГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Электроснабжение города Балтийска под Калининградом нарушенное в четверг из-за аварии на электроподстанции, полностью восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба компании "Янтарьэнерго".
"Потребители (в Балтийске) получают электроэнергию по нормальной схеме энергоснабжения. По данным диспетчерской службы "Янтарьэнерго" в 04:44 по местному времени (05:44 мск) подано напряжение на подстанции", - говорится в сообщении.
"Электроэнергия по нормальной схеме подана также на все объекты Балтийского флота в районе происшествия", - сообщил ТАСС руководитель пресс-службы флота Роман Мартов.
По данным регионального управления МЧС, 19 октября в 18:49 по местному времени (19:49 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях в области поступило сообщение о пожаре на электроподстанции в городе Балтийске. В результате короткого замыкания в электрощитовой начался пожар на площади шести квадратных метров. Возгорание было оперативно ликвидировано сотрудниками федеральной противопожарной службы МЧС России. В 19:15 (20:15 мск) поступила информация об аварийном отключении электричества в Балтийске, в зоне отключения оказались более 30 тысяч жителей.
В пресс-службе компании "Янтарьэнерго" уточнили, что ЧП произошло на подстанции "Балтийск" принадлежащей компании "Оборонэнерго". В работах по восстановлению электроснабжения города были задействованы почти 100 человек персонала сетевой компании, отметили там.