Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Японская делегация посетит Южные Курилы 26-30 октября для поиска совместных проектов

Экономика и бизнес
20 октября, 7:40 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 20, октября. /ТАСС

Делегация чиновников и бизнесменов прибудет на Кунашир, после чего посетит Итуруп и Шикотан

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 20 октября. /ТАСС/. Правительство Японии направляет на Южные Курилы вторую делегацию чиновников и бизнесменов, которая посетит острова 26-31 октября. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Токио глава МИД страны Таро Коно.

Смотрите также
Остров Итуруп

Москва, Токио и южные Курилы: что известно о планируемой совместной деятельности

"Мы с Россией должны вместе создать образ будущего этих четырех островов, - сказал министр. - Хотелось бы найти приемлемый для обеих сторон способ решения проблемы и заключить на этой основе мирный договор". Главой делегации, по словам главы МИД, назначен советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава.

По плану, группа 26 октября прибудет на судне на Кунашир, после чего посетит Итуруп и Шикотан. Затем японская делегация, как ожидается, снова вернется на Кунашир.

Первый визит японской делегации в составе 69 человек на эти острова состоялся с 27 июня по 1 июля. Группа в составе чиновников и представителей деловых кругов тогда посетила Кунашир, Итуруп и Шикотан, где изучила состояние инфраструктуры, возможности реализации совместных проектов. В общей сложности они осмотрели 64 объекта, включая больницы, электростанции, спортивные центры и строящийся гостиничный комплекс.

Смотрите также

Абэ: возвращение Южных Курил Японии - это сердечное желание японцев

Министр экономики Японии: визит японской делегации на Курилы - плюс для договора с РФ

Путин заявил, что обсудил с Абэ мирный договор и совместную деятельность на Курилах

Шувалов: общие бизнес-проекты РФ и Японии помогут изменить контекст в отношении Курил

Президент России Владимир Путин по итогам своей встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ во Владивостоке 7 сентября сообщил, что по линии МИД двух стран отобран ряд перспективных проектов на островах, в том числе в сфере аквакультуры, ветроэнергетики, создания тепличных хозяйств, утилизации мусора, разработки пакетных туристических поездок. Совместную экономическую деятельность на островах стороны рассматривают как шаг на пути к заключению мирного договора. Вместе с тем, как отмечали японские наблюдатели, Токио и Москва пока расходятся в том, как осуществлять такие проекты. Россия считает, что это необходимо делать в рамках российского законодательства, а Токио предлагает создать некую "специальную систему" на этих территориях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Коно, Таро Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
Темы
Спор вокруг Курил
Страны
Япония Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
CNN: телеканал RT не выполнил требование властей США о признании себя иноагентом
4
Глава "Роскино" заявила, что подвергалась домогательствам со стороны Харви Вайнштейна
5
Биография Дмитрия Пескова
6
В Австралии закрывается последний автомобильный завод
7
Дети-подкидыши начнут получать социальную пенсию с 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама