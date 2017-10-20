Японская делегация посетит Южные Курилы 26-30 октября для поиска совместных проектов

ТОКИО, 20 октября. /ТАСС/. Правительство Японии направляет на Южные Курилы вторую делегацию чиновников и бизнесменов, которая посетит острова 26-31 октября. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Токио глава МИД страны Таро Коно.

"Мы с Россией должны вместе создать образ будущего этих четырех островов, - сказал министр. - Хотелось бы найти приемлемый для обеих сторон способ решения проблемы и заключить на этой основе мирный договор". Главой делегации, по словам главы МИД, назначен советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава.

По плану, группа 26 октября прибудет на судне на Кунашир, после чего посетит Итуруп и Шикотан. Затем японская делегация, как ожидается, снова вернется на Кунашир.

Первый визит японской делегации в составе 69 человек на эти острова состоялся с 27 июня по 1 июля. Группа в составе чиновников и представителей деловых кругов тогда посетила Кунашир, Итуруп и Шикотан, где изучила состояние инфраструктуры, возможности реализации совместных проектов. В общей сложности они осмотрели 64 объекта, включая больницы, электростанции, спортивные центры и строящийся гостиничный комплекс.

Президент России Владимир Путин по итогам своей встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ во Владивостоке 7 сентября сообщил, что по линии МИД двух стран отобран ряд перспективных проектов на островах, в том числе в сфере аквакультуры, ветроэнергетики, создания тепличных хозяйств, утилизации мусора, разработки пакетных туристических поездок. Совместную экономическую деятельность на островах стороны рассматривают как шаг на пути к заключению мирного договора. Вместе с тем, как отмечали японские наблюдатели, Токио и Москва пока расходятся в том, как осуществлять такие проекты. Россия считает, что это необходимо делать в рамках российского законодательства, а Токио предлагает создать некую "специальную систему" на этих территориях.