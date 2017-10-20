"Обувь России" разместила акции по цене 140 рублей за бумагу

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Цена первичного размещения акций (IPO) "Обуви России" составила 140 рублей за одну ценную бумагу, говорится в материалах компании.

Объем предложения по открытой подписке составил порядка 42,4 млн акций номиналом 100 рублей каждая. Окончание размещения намечено на 8 декабря 2017 года, сообщает компания.

Как ранее сообщал ТАСС, акции "Обуви России" допущены к торгам на Московской бирже с 20 октября 2017 года. В рамках IPO компания намерена продать до 42,396 млн новых акций, при этом основатель и директор Антон Титов планирует продать до 4,239 млн 600 тыс. существующих акций в рамках опциона на дополнительное размещение. Таким образом, объем предложения составит 6,5-7,9 млрд рублей, включая акции допразмещения.

ЦБ РФ 21 сентября 2017 года зарегистрировал дополнительный выпуск ценных бумаг компании (государственный регистрационный номер 1-01-50161-А), объем которого равен 60% от нынешнего акционерного капитала группы. Уставный капитал "Обуви России" составляет 7,066 млрд рублей и разделен на 70 млн 660 тыс. обыкновенных акций.

Привлеченные в ходе IPO средства компания намерена направить на увеличение сети розничных магазинов, развитие каналов дистрибуции, а также на частичное погашение существующей задолженности.

О компании

"Обувь России" основана в 2003 году. Группа сейчас управляет сетью из более чем 500 магазинов (113 из них работают по франшизе) в более чем 140 городах России, а также собственным производством. Штаб-квартира компании расположена в Новосибирске.

По данным СПАРК, 24,99% акций "Обуви России" принадлежат Karyo Holdings Corp., еще 71,37% владеет Антон Титов. Согласно документам платежной системы "Платежный стандарт", которая входит в ГК "Обувь России", Karyo Holdings Corp. принадлежит компании Experta International S.A., которой, в свою очередь, владеет Neptolino Holdings Co.Limited, принадлежащая Михаилу Прохорову.