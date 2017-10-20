Медведев 24 октября обсудит с премьером Армении в Ереване совместные проекты стран

Стоа: Кубок Германии будет единственным шансом для хоккеистов США наиграть состав к ОИСпорт 20 октября, 9:47
Секреты успеха Себастьяна КурцаМеждународная панорама 20 октября, 9:30
Внук Брежнева обратился в суд Новосибирска с жалобой на размещение фото деда в рекламеОбщество 20 октября, 9:29
Cборная Исландии ставит на ЧМ-2018 задачу выйти в 1/8 финалаСпорт 20 октября, 9:15
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День седьмой. ОнлайнОбщество 20 октября, 9:03
Как и чему учат в трех лучших школах РоссииВ стране 20 октября, 9:00
Источник: в Подмосковье горит магистральный газопровод "Средняя Азия - Центр"Происшествия 20 октября, 8:51
Новосибирский институт авиации и монгольский авиаперевозчик модернизируют самолеты Ан-2Сибирь 20 октября, 8:45
Бывший игрок ЦСКА Теодосич набрал шесть очков в дебютном матче в НБАСпорт 20 октября, 8:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 24 октября прибудет с официальным визитом в Ереван, где обсудит с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном вопросы двустороннего торгово-экономического взаимодействия, а также рассмотрит ход реализации крупных совместных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.
"В ходе переговоров главы правительств России и Армении обсудят широкий круг вопросов двустороннего торгово-экономического, инвестиционного, промышленного и гуманитарного взаимодействия, рассмотрят ход реализации крупных совместных проектов в различных областях", - сообщили в пресс-службе. По ее данным, к подписанию готовится пакет межправительственных, межведомственных и межрегиональных документов о сотрудничестве.
В среду, 25 октября, Медведев также примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Как отметили в пресс-службе, в ходе заседания будет рассмотрена обширная повестка дня, включающая практические аспекты функционирования Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС).
Главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят меры по противодействию нелегальному обороту товаров на таможенной территории ЕврАзЭС, а также план мероприятий по устранению изъятий и ограничений в отношении движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на 2018-2019 годах.
"Особое внимание будет уделено развитию отраслевых направлений интеграции", - добавили в пресс-службе правительства. Отмечается также, что в ходе заседания планируется обсудить формирование единых рынков нефти, газа и электроэнергии, а также дорожную карту по реализации согласованной транспортной политики государств ЕврАзЭС на среднесрочную перспективу.