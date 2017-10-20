Медведев 24 октября обсудит с премьером Армении в Ереване совместные проекты стран

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 24 октября прибудет с официальным визитом в Ереван, где обсудит с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном вопросы двустороннего торгово-экономического взаимодействия, а также рассмотрит ход реализации крупных совместных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

"В ходе переговоров главы правительств России и Армении обсудят широкий круг вопросов двустороннего торгово-экономического, инвестиционного, промышленного и гуманитарного взаимодействия, рассмотрят ход реализации крупных совместных проектов в различных областях", - сообщили в пресс-службе. По ее данным, к подписанию готовится пакет межправительственных, межведомственных и межрегиональных документов о сотрудничестве.

В среду, 25 октября, Медведев также примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Как отметили в пресс-службе, в ходе заседания будет рассмотрена обширная повестка дня, включающая практические аспекты функционирования Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС).

Главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят меры по противодействию нелегальному обороту товаров на таможенной территории ЕврАзЭС, а также план мероприятий по устранению изъятий и ограничений в отношении движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на 2018-2019 годах.

"Особое внимание будет уделено развитию отраслевых направлений интеграции", - добавили в пресс-службе правительства. Отмечается также, что в ходе заседания планируется обсудить формирование единых рынков нефти, газа и электроэнергии, а также дорожную карту по реализации согласованной транспортной политики государств ЕврАзЭС на среднесрочную перспективу.