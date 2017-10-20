Когда и как дроны станут массово работать в Арктике и на Дальнем Востоке

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Зарождающийся спрос на услуги беспилотной авиации на дальневосточных, северных и арктических территориях России создает условия для собственного производства беспилотников на Дальнем Востоке.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) уже взяты на вооружение на Востоке России военными и силовыми структурами, общественными и природозащитными организациями, возможности их применения включены в планы по модернизации у энергетиков, горнодобытчиков, рыбаков и лесников, почтальонов и операторов трубопроводов и линий электропередачи. Однако до массового использования беспилотных летательных аппаратов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) еще далеко. Местные успешные разработки дронов пока исчисляются единицами, и ни одного центра по созданию БПЛА в ДФО пока нет.

Рынок недалекого будущего

Эксперты оценивают беспилотную авиацию как перспективный и приоритетный для Дальнего Востока рынок будущего, то есть как ту отрасль, которая, по версии Национальной технологической инициативы (НТИ), станет основой мировой экономики до 2035 года.

"Развитие на Дальнем Востоке получит то, что в НТИ называется "АэроНет" — рынок беспилотных летательных систем и аппаратов. Большой спрос на такого рода услуги именно на Дальнем Востоке с его большими территориями и необходимостью различных видов мониторинга с воздуха", — рассказал ТАСС директор по развитию инновационной экосистемы Российской венчурной компании (РВК) Алексей Гусев в ходе проведения проектной сессии НТИ в Хабаровске, весной этого года.

По его оценке, "дальневосточный гектар", лесные пожары, морские акватории и трубопроводы — это далеко не полный перечень направлений, где будут или уже востребованы услуги мониторинга с воздуха. "Вовлекать инжиниринговые, IT-компании и других подрядчиков в такого рода проекты — вот важная задача, которую надо решать уже сегодня", — добавил представитель РВК.

С этим согласен и заместитель директора Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета, директор Института автоматики и процессов управления (ИАПУ) ДВО РАН, доктор физико-математических наук Юрий Кучин. "В перспективе развитие системы проектирования и эксплуатации беспилотников как промышленной отрасли может явиться одним из высокотехнологичных производств с обширным рынком использования в условиях обширной и малонаселенной территории Дальнего Востока и Арктики", — отметил эксперт.

Мечты и реальность авиации "без человека"

Беспилотная авиация уже задействована в обслуживании коммерческих и некоммерческих проектов на Дальнем Востоке. "Те задачи, которые можно реально эффективно решать с помощью беспилотников, понемногу решаются с их помощью на Дальнем Востоке. Это в основном аэрофотосьемка и картографирование, сюда же входит различного назначения ДЗЗ — дистанционное зондирование земли — то есть наблюдение в реальном времени", — отметил руководитель Центра робототехники Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) Федор Безручко.

По его словам, эксплуатантами БПЛА выступают как "небольшое количество частных компаний, так и государственные организации (лесоохранные предприятия, например)". Беспилотные аппараты требуют от руководителей компаний и организаций вложений в их покупку, в обучение специалистов, в реорганизацию процессов на предприятии. Еще одно причина неиспользования новых видов техники в том, что ее производители находятся на западе России, к которым "далеко и дорого ехать".

"Мы до сих пор ведем переговоры как раз с лесоохранным предприятием (около двух месяцев) о создании для их нужд БПЛА, но есть определенная уверенность в результате. Однако у них ограниченный бюджет, а мы ниже уже не можем — сами комплектующие дорогие. Если бы такой один контракт "стрельнул", мы бы, возможно, смогли наладить производство одного-двух типов БПЛА малой серией здесь и обслуживать их здесь", — рассказал Безручко.

По оценке представителя ТОГУ, наука испытывает недофинансирование в сфере разработок для беспилотников. "Мы в ТОГУ решаем отдельные специфичные задачи в области беспилотников, но опыта мало", — сказал Безручко.

"Кооперация в этом направлении среди вузов существует, главным образом в виде инициативных работ, но находится на достаточно низком уровне из-за отсутствия финансирования именно этого направления работ", — добавил Кучин.

По словам Кучина, в ДВФУ и ИАПУ ДВО РАН работают научные школы по робототехнике и системам управления. "Это позволяет в кооперации с предприятиями оборонного комплекса Дальнего Востока и предприятиями, входящими в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) России, достаточно быстро начать работы по проектированию и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов", — пояснил он.

Беды и успехи разработчиков

Научные и инжиниринговые команды, готовые работать над созданием БПЛА для полетов в условиях Дальнего Востока и Арктики, уже появились.

"В Школе естественных наук и Инженерной школе ДВФУ совместно с ИАПУ ДВО РАН сформировался коллектив ученых, которые работают над созданием беспилотных интеллектуальных летательных аппаратов. Сконструированы и экспериментально реализованы действующие макеты, разработаны принципы коллективного поведения таких аппаратов. Мы обращались в Фонд перспективных исследований (ФПИ) РФ с просьбой поддержать это важное для Дальнего Востока направление деятельности, пока получили отказ", — рассказал Кучин.

Команда Центра робототехники ТОГУ также подала заявку на участие в создании программного обеспечения для БПЛА, конкурсный отбор проводит ФПИ. "Есть гордость нашего региона в области беспилотников на Дальнем Востоке - Константин Шарлаимов, комсомольский парень, автор проекта контроллера для беспилотников iNAV. Этим контроллером пользуются миллионы любителей дронов во всем мире. Недавно его контроллер поставила в коммерческий дрон одна французская компания. Проект открытый, некоммерческий, хотя у Кости есть планы по коммерциализации", — отметил Безручко.

Еще одна дальневосточная разработка БПЛА была представлена в сентябре на Восточном экономическом форуме. Сахалинская компания представила на Восточном экономическом форуме проект производства уникальных для Дальнего Востока беспилотников-амфибий.

"Мы создали прототип летательного аппарата, есть команда людей, технологии и некоторое оборудование, необходимы дополнительные инвестиции. Новое производство мы намерены разместить в Корсаковском городском округе, на территорию которого распространен режим свободного порта. На выходе получим научно-производственное предприятие со своей взлетно-посадочной полосой для испытаний беспилотников", — сказал один из авторов разработки, директор компании "Комплексные беспилотные системы" Александр Пырков.

По его словам, разработанный аппарат может садиться на водную поверхность, им уже заинтересовались сахалинские рыбопромышленники, которым необходим мониторинг нерестовых рек, нефтегазодобывающие и геодезические компании.

"На всем Дальнем Востоке нет ни одной организации, которая бы выпускала гражданские беспилотные летательные аппараты. А спрос на них велик", — отметил директор компании.

Емкость мирового рынка беспилотных летательных аппаратов оценивается в $6 млрд. По прогнозам футурологов, через 15 лет она вырастет в шесть раз.