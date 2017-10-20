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Курс доллара к рублю на открытии торгов вырос до 57,42 руб.

Экономика и бизнес
20 октября, 10:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Курс евро снизился до 67,8 руб.

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и составил 57,42 руб.. Курс евро опустился на 11 копеек, до 67,8 руб..

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,28%, до отметки 2078,45 пункта.

Долларовый индекс РТС поднялся на 0,39% и достиг уровня 1143,1 пункта.

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