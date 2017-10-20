Иск на 3 млрд руб. подан к принадлежащему "ВИМ-Авиа" аэропорту Братска

ИРКУТСК, 20 октября. /ТАСС/. Компания "РНГО" подала в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании 3 млрд рублей с аэропорта Братска, принадлежащего авиаперевозчику "ВИМ- Авиа", следует из информации на сайте суда. "ВИМ-Авиа" привлечена по делу в качестве третьего лица.

Согласно данным из картотеки суда, "РНГО" требует взыскать с ПАО "АэроБратск" порядка 3,041 млрд рублей. Суть исковых требований пока не раскрывается.

Как сообщили ТАСС в аэропорту Братска, об исковом требовании "РНГО" управляющей им компании ничего не известно, извещение еще не получено.

По данным СПАРК, компания "РНГО" с уставным капиталом 13 тыс. рублей зарегистрирована в Москве, ей руководит Иван Елагин. Основной вид деятельности - производство стальных труб.

Ранее сообщалось, что весной этого года "ВИМ-Авиа" приобрела 100% акций ПАО "АэроБратск". Международный аэропорт Братска расположен на северо-западе Иркутской области, в 8 км от одного из крупнейших промышленных центров Восточной Сибири.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны и помещены под домашний арест генеральный директор авиакомпании Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева.