Иск на 3 млрд руб. подан к принадлежащему "ВИМ-Авиа" аэропорту Братска

Алоян проведет защиту серебряного пояса WBC против филиппинца Маграмо 9 декабря в КемеровеСпорт 20 октября, 11:20
Футболисты и руководство "Спартака" почтили память жертв трагедии на матче с "Харлемом"Спорт 20 октября, 11:18
Собчак считает свое выдвижение способом выразить недовольство политикой руководства РФПолитика 20 октября, 11:13
Население Восточного Чикаго научили бороться с "экологической дискриминацией"Социальная ответственность 20 октября, 11:10
В Театре наций открылся XII Международный фестиваль современного искусства TERRITORIЯНовости партнеров 20 октября, 11:09
Выступление Лаврова на Московской конференции по нераспространению. ВидеотрансляцияПолитика 20 октября, 11:03
Авиакомпании смогут выполнять регулярные рейсы, имея в парке лишь 3 отечественных самолетаТранспорт 20 октября, 11:02
Футболист "Зенита" Ригони претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге ЕвропыСпорт 20 октября, 11:02
"Швабе" стал участником забега "Кросс корпораций"Новости партнеров 20 октября, 10:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ИРКУТСК, 20 октября. /ТАСС/. Компания "РНГО" подала в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании 3 млрд рублей с аэропорта Братска, принадлежащего авиаперевозчику "ВИМ- Авиа", следует из информации на сайте суда. "ВИМ-Авиа" привлечена по делу в качестве третьего лица.
Согласно данным из картотеки суда, "РНГО" требует взыскать с ПАО "АэроБратск" порядка 3,041 млрд рублей. Суть исковых требований пока не раскрывается.
Как сообщили ТАСС в аэропорту Братска, об исковом требовании "РНГО" управляющей им компании ничего не известно, извещение еще не получено.
По данным СПАРК, компания "РНГО" с уставным капиталом 13 тыс. рублей зарегистрирована в Москве, ей руководит Иван Елагин. Основной вид деятельности - производство стальных труб.
Ранее сообщалось, что весной этого года "ВИМ-Авиа" приобрела 100% акций ПАО "АэроБратск". Международный аэропорт Братска расположен на северо-западе Иркутской области, в 8 км от одного из крупнейших промышленных центров Восточной Сибири.
Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны и помещены под домашний арест генеральный директор авиакомпании Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева.