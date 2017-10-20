Рекордное число НКО претендуют на госфинансирование в Москве в 2017 году

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Рекордное число некоммерческих организаций (НКО) в 2017 году поборются за государственное финансирование своих инициатив. Как сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе комитета общественных связей Москвы, всего в конкурсе субсидий примут участие 687 проектов.

"В 2017 году за участие в госфинансировании поборется рекордное число проектов за всю пятнадцатилетнюю историю конкурса - 687. Для сравнения, в 2016 году было подано 414 заявок, в 2015 - 465 заявок", - уточнили в пресс-службе.

Больше всего заявок подано на участие в номинации "Дети и молодежь Москвы" (168). Второй по популярности оказалась номинация "Милосердие и забота" (87 заявок), а следующий за ней - "Наше наследие" (86 заявок). Кроме того, на субсидии в номинациях "Партнерские проекты" и "Наш город" претендует по 61 НКО. В этом году также есть новые номинации - "Семья и активное долголетие" и "Профилактическая помощь" (57 и 50 заявок соответственно).

В направленных на инфраструктурное развитие некоммерческого сектора номинациях ("Развитие социально ориентированных НКО" и "Развитие добровольчества и благотворительности") представлено равное число заявок - по 45. В рамках направления "Экологическая ответственность" представлено 27 проектов.

Как уточняется на сайте столичной мэрии, 69,3% участников (476 заявок) претендуют именно на крупные субсидии - от 700 тыс. до 2,5 млн рублей. Те же, кто только начинает работу в социальной сфере или возобновляет ее после перерыва, представили небольшие проекты на субсидию малого размера (до 700 тыс. рублей).

Заявки на конкурс подавались дистанционно, при этом в текущем году от заявителей требовался минимум документов: смета, заявление на участие и копия устава. Все остальные юридические формальности комитет общественных связей полностью взял на себя. В период подачи заявок участники могли получить консультацию и техническую помощь. Заявки будут оцениваться экспертной комиссией по единой 10-балльной шкале на основе 11 критериев.