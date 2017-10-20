Азербайджан готов поддержать решения ОПЕК+ по дальнейшей стабилизации нефтяного рынка

БАКУ, 20 октября. /ТАСС/. Азербайджан поддержит решения, направленные на дальнейшую стабилизацию на нефтяном рынке. Об этом сообщил министр энергетики республики Пярвиз Шахбазов.

"В последнее время ситуация на нефтяном рынке стабилизировалась, достигнут определенный баланс. Это свидетельствует о правильности решения, принятого нефтедобывающими странами (о снижении добычи). Если будет принято новое общее решение, направленное на дальнейшую стабилизацию нефтяного рынка, то Азербайджан готов поддержать его", - сказал Шахбазов в беседе журналистами.

Министр также отметил, что Азербайджан "привержен позиции достижения реального баланса на нефтяном рынке, и будет исходить из этой позиции в последующих процессах".

По словам Шахбазова, Азербайджан готов принять участие в министерской встрече стран ОПЕК и ОПЕК+ в ноябре 2017 года в случае, "если поступит соответствующее приглашение".

В конце ноября 2016 года в Вене состоялся саммит ОПЕК, итогом которого стало первое с 2008 года официальное решение картеля сократить добычу нефти до уровня в 32,5 млн баррелей в сутки.

В начале декабря 2016 года к этому соглашению присоединились еще 11 стран, не входящих в картель: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, республики Судан и Южный Судан.

Согласно договоренностям, Азербайджан обязался сократить собственную нефтедобычу на 35 тыс. баррелей в сутки. Азербайджан в январе - сентябре года выполнял взятые обязательства по сокращению добычи.

По данным минэнерго Азербайджана, в январе в стране было добыто 793,9 тыс. баррелей, в феврале - 776,4 тыс., в марте 733,3 тыс., в апреле 781,1 тыс., в мае - 785,3 тыс., в июне -793,7 тыс., июле - 796,7 тыс., августе 734,8 тыс., сентябре - 785,7 тыс. баррелей нефти в сутки.

До подписания соглашения среднесуточная добыча в Азербайджане составляла 829 тыс. баррелей.