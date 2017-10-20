Госдума приняла закон об освобождении от НДФЛ адресных соцвыплат

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий расширение применения налоговой льготы по НДФЛ для социальных выплат. Документ был инициирован Московской областной Думой.

Сейчас, согласно Налоговому кодексу, от НДФЛ освобождены адресные социальные выплаты налогоплательщикам, относящимся к категории малоимущих и социально незащищенных граждан.

Законом устанавливается, что не подлежат обложению НДФЛ суммы единовременных выплат, в том числе в виде материальной помощи, которую получают налогоплательщики из числа граждан, отнесенных к категории имеющих право на социальную помощь.

"Понятие "социально незащищенные категории граждан" широко используется в законодательстве РФ, однако не имеет официального определения, что порождает сложности в правоприменении", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Таким образом, суммы адресной социальной помощи, оказываемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и внебюджетных фондов, будут освобождены от НДФЛ для налогоплательщиков, признанных имеющими право на адресную социальную помощь.

Законом также исключается норма, согласно которой выплаты адресной социальной помощи освобождаются от налогообложения только в том случае, если они оказываются в соответствии с государственными или муниципальными программами.

"Сейчас такое определенное освобождение существует для более узкого круга лиц, в данном случае круг лиц расширяется, это, безусловно, правильное решение. Ситуация, когда государство одной рукой кладет в карман человека деньги, а другой достает из кармана, конечно, неправильная", - сказал первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.