Кабмин снизил на 1,4 млрд руб. финансирование программы развития атомного энергокомплекса

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Правительство России сократило на 1,4 млрд рублей бюджетное финансирование программы развития атомного энергопромышленного комплекса страны на 2017 год. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в госпрограмму "Развитие атомного энергопромышленного комплекса", рассчитанную на 2012-2020 годы. В соответствии с поправками, объем бюджетного финансирования программы на 2017 год сокращается с 71 млрд 404 млн рублей до 69 млрд 970 млн рублей.

Также отмечается, что бюджетное финансирование в 2017 году подпрограммы, посвященной инновационному развитию гражданского сектора атомной отрасли, увеличивается с 8 млрд 36 млн рублей до 8 млрд 442 млн рублей.