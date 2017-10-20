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Кабмин снизил на 1,4 млрд руб. финансирование программы развития атомного энергокомплекса

Экономика и бизнес
20 октября, 14:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Таким образом, в 2017 году объем финансирования программы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" составит 69 млрд 970 млн рублей

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Правительство России сократило на 1,4 млрд рублей бюджетное финансирование программы развития атомного энергопромышленного комплекса страны на 2017 год. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в госпрограмму "Развитие атомного энергопромышленного комплекса", рассчитанную на 2012-2020 годы. В соответствии с поправками, объем бюджетного финансирования программы на 2017 год сокращается с 71 млрд 404 млн рублей до 69 млрд 970 млн рублей.

Также отмечается, что бюджетное финансирование в 2017 году подпрограммы, посвященной инновационному развитию гражданского сектора атомной отрасли, увеличивается с 8 млрд 36 млн рублей до 8 млрд 442 млн рублей.

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